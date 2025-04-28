F5研究：在信任、安全與 AI 取代工作方面企業仍存疑

F5最新亞太區消費者對AI採用的研究發現，亞太區消費者正面臨「AI悖論」的矛盾心情。一方便接受這項技術提升生產力和效率的潛力，但對隱私風險、詐欺疑慮及就業衝擊等問題，對AI的信任度存有疑慮。這項研究深入探討亞太區消費者對AI的看法和態度。

『2025 AI悖論：洞察亞太區域消費者觀點』的研究，針對亞太地區9個國家消費者進行調查，揭示了影響AI信任度的五大矛盾因素：

賦能與控制：消費者對AI的潛力感到興奮，但要求透明度和治理機制才能控管他們的資料和使用體驗。

技術精進與懷疑態度：儘管科技普及率很高，但消費者仍然對AI的可靠性和道德諷險抱持懷疑。

效率提升與就業不安：雖然AI 可以提升效率，但消費者普遍擔心工作會被取代。

創新動能與環境議題：消費者認知到AI的創新潛力，但擔心對環境造成負面的影響。

進步與責任：消費者期待企業在導入AI時能秉持公平、安全與負責任的原則。

F5亞太區資深技術長Mohan Veloo表示，這項研究凸顯了亞太區在AI採用上出現明顯的信任缺口。消費者認知到AI帶來的優勢，但對安全風險、道德使用及對就業和社會的長期影響，仍保持審慎的態度。企業必須積極面對這些問題，將透明度、治理和安全融入到每一項AI驅動的體驗中。若缺乏信任，AI的採用將會停滯，也無法發揮驅動創新與效率的真正潛力。

研究同時發現，個人和職場間的AI體驗存在明顯落差。許多消費者在日常生活中已經體驗AI帶來的效率提升，但這些效益尚未在工作場充分發揮。這顯示企業在導入AI時，需要專注於AI與工作流程中的整合，並提供員工所需的培訓和資源，使其能在工作中有效運用AI。

Veloo進一步指出，為了使AI實現真正的商業價值，企業必須確保無縫整合到現有的數位基礎架構中，同時確保大規模運作的安全性和性能表現。在F5，協助企業安全地部署AI的應用，防範深度偽造欺詐等AI驅動的威脅，並確保AI解決方案在多雲環境中穩定運作。透過應對安全性和可擴展性的挑戰，協助企業在不犧牲信任的前提下，在多雲環境下釋放AI潛能。

亞洲地區對AI的認知度極高：各市場對AI的認知度都很高，整體熟悉度超過89%，多數地區超過90%。另外在積極的策略採用和深度技術整合的推動下，中國以98%的比例處於領先地位。

AI在職場應用尚未充分發揮最大的潛能：雖然73%的消費者表示，AI有助於提高個人生產力，但在職場的效率提升幅度卻低很多，52%的消費者表示工作效率沒有明顯變化。然而，報告指出AI使用的成效與「使用頻率」高度相關，每日使用AI 的專業人士中，有46.2%表示生產力顯著提高，凸顯了持續互動的關鍵能力。企業必須透過更好的AI整合、培訓和工作流程設計來縮短這項差距。

安全風險加劇信任疑慮：亞太區已成為詐欺熱點，2024年新加坡（+207%）、泰國（+206%）和印尼（+201%）的詐欺率大幅飆升。尤其是AI驅動的詐欺行為對消費者信任造成嚴重的衝擊；2024年，亞太區的深度偽造詐欺激增194%，身分詐欺增加121%。隨著AI的普及，企業必須強化資安防護，同時擴展AI解決方案，以建立消費者的信任。

就業焦慮阻礙AI的接受度，亞太各地區差異明顯：在亞太區，對自動化取代工作的擔憂，是影響消費者接受AI的一大因素。然而，各地區存在明顯差異。印度和新加坡的焦慮感最高，有97%的消費者對AI取代他們的工作感到有些擔憂。反觀日本，只有57%的日本消費者略微擔心，而30%的消費者則完全不擔心，兩區域形成強烈的對比。

AI速度快，但信任仍需人的接觸：亞太區消費者認同AI在效率導向任務上的優勢，近半數消費者更喜歡使用AI來完成客戶支援（47.9%）和個人購物（45.6%）等需要效率的事物。在資料導向決策方面，消費者也信賴AI驅動的洞察力，願意在醫療保健（40.1%）和財務建議（39.2%）領域所提供的AI服務。然而，在牽涉到情感和感官體驗情境方面，仍傾向人際互動，如食物準備（32.2%）和情感支持（26.6%）方面，顯示同理心和個人接觸是AI難以取代的價值。

AI的環境足跡引發永續性擔憂：AI的快速發展也讓創新與資源消耗上，帶來平衡的挑戰。預計到2028年，AI的普及將使亞太區的資料中心容量將倍增。因此，大多數亞太區消費者（53.8%）認為，即使AI帶來顯著效益，也要致力於同步降低資源消耗。這顯示企業必須加速導入節能AI模型、永續運算架構與綠色資料中心，確保技術發展與永續責任並行。

Twimbit創辦人兼執行長Manoj Menon表示，這項研究清楚地顯示，消費者希望效率與人性之間取得平衡，樂於使用AI提升交易互動中的效率和速度，但仍然重視人與人之間的情感聯繫和復雜的決策。在AI時代取得成功的企業，必須能夠策略性地將AI能力與人類專業知識相結合，打造富有同理心的用戶體驗。透過解決安全問題、建構透明的AI系統，並在自動化與人際連結之間找到適當的平衡，企業才能建立真正的信任，全面釋放AI在亞太區市場的變革潛力。

Twimbit於2025年代表F5進行這項研究，以了解亞太區消費者對AI的觀點和態度。調查對象來自九個主要市場：澳洲、中國、印度、印尼、日本、韓國、紐西蘭、新加坡和台灣，共900名受訪者。