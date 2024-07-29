NTT DATA 推出超輕型邊緣 AI 平台

NTT DATA推出全新的超輕型Edge AI平台。這是一項完全代管的服務，使企業能夠使用更小且更高效的語言學習模型在邊緣部署AI應用程式，提供即時的AI洞見。

NTT DATA全新的Edge AI平台，將AI處理引進邊緣來加速IT/OT融合。透過在資料產生的時間和地點對其進行處理，並將不同的物聯網裝置、系統和資料整合起來，這項獨特且全面代管的解決方案，可幫助企業實現即時決策、提高營運效率，並在各產業安全部署AI應用，從而推動先進的工業4.0技術。

儘管生成式人工智慧（GenAI）和大型語言模型（LLM）一直是關注的焦點，但對於需要即時和本地決策的產業而言，這些技術並不實用。NTT DATA的Edge AI解決方案在小型運算平台上處理海量資料集，使用更小型且更高效的機器學習模型來提供即時AI洞見，從而解決了這一難題。

NTT DATA的Edge AI是一個全包式代管服務平台，包括邊緣AI所需的所有系統、工具和功能。它解決了資料發現、蒐集、整合、運算能力、順暢連接和AI模型管理等問題。

在NTT DATA顧問資料科學家、代管服務和全球技術資源的支援下，Edge AI平台可解決影子物聯網挑戰和AI基礎架構要求。為做到這一點，它可以自動發現、整合和處理來自組織內物聯網裝置和IT資產的資料，從而簡化AI的部署和管理。

Edge AI平台旨在支援特定產業的需求，利用更輕便、經濟高效的AI模型，使其能夠在小型運算箱中運行。Edge AI將透過蒐集網路環境中不同裝置的資料來執行特定任務，如支援安全或營運效率，實現即時、安全的資料處理和分析。

透過存取來自感測器、機器、相機和應用程式的IT/OT資料來規劃和處理故障，製造業營運可從改善的預測性維護中受惠。此外，NTT DATA的Edge AI可即時監控和最佳化能源消耗，預測能源峰值並最佳化機器使用，利用再生能源降低成本和二氧化碳排放量。

NTT DATA邊緣服務集團執行副總裁Shahid Ahmed表示，在邊緣推動以安全、經濟高效方式運用AI方面，我們的Edge AI平台代表著一項重大飛躍。藉由將不同感測器和裝置的資料與羽量級AI模型相協調，為各種自動化使用案例提供動力，NTT DATA的Edge AI作為第一個全面代管的產品，正在引領工業AI的應用，透過量身訂製的產業解決方案幫助企業實現現代化。