數位產業署推動資安產業接軌國際　鞏固產業供應鏈資安防護力

數位發展部數位產業署舉行「臺灣資安產業推動策略」記者會，林俊秀署長以半導體產業資安、國防供應鏈資安、後量子密碼技術應用及資安產業國際輸出等策略，建構臺灣成為全球值得信賴的資安夥伴，創造臺灣資安產業國際優勢，推動資安產業產值於115年突破新臺幣1,000億元。

鑒於臺灣半導體產業供應鏈布局全球、資安防護至關重要，數產署與台積電、國際半導體產業協會（SEMI）及工研院合作，推動半導體設備資安標準SEMI E187，輔導國內資安業者（如：竣盟科技、華電聯網等）建立標準合規能量，並協助設備商（如：均豪精密、東捷科技等）通過第三方合格性驗證。著眼於我國產業供應鏈逐步進軍國際設廠，數產署未來將更進一步率先建立SEMI E187認驗證制度，鞏固臺灣在全球半導體產業的關鍵地位。

此外，美國國防部為強化國防供應鏈資安，近年逐步推行「網路安全成熟度模型驗證（Cybersecurity Maturity Model Certification, CMMC）」計畫，預計今（114）年6月法規將正式上路，數產署自112年起，即連續兩年邀請美方來台辦理CMMC合規訓練營及實地評估作業，除培育我國CMMC合規人才，同時輔導漢翔航空及其6家供應鏈廠商符合CMMC規範，漢翔航空亦通過美方實地評鑑、建立了國防供應鏈示範案例。數產署未來將持續與美方合作，積極推動臺灣成立CMMC第三方驗證機構（C3PAO），協助我國業者打入國際國防供應鏈。

因應國際趨勢，數產署積極投入研發後量子密碼（Post-Quantum Cryptography，PQC）資安技術，並推出PQC公版平台，協助業者藉此加值相關應用產品、降低業者研發成本；同時攜手中央研究院、鴻海研究院、產業公協會及多家企業成立「後量子資安產業聯盟」，推動PQC資安技術應用推廣與人才培育，透過整合後量子密碼及我國半導體產業優勢，協助臺灣產業提前抵禦量子電腦威脅。

臺灣資安產業規模逐漸擴大，除了滿足國內市場需求，更應放眼國際、展現臺灣資安實力。數產署多年來持續挹注資源於臺灣資安大會（CYBERSEC）及國際駭客年會（HITCON），將國際資源引進臺灣、集中行銷本土資安能量。同時，藉由與各國駐台辦事處、國際產業協會、我國駐外機構等單位合作，輔導臺灣資安廠商參與國際展會或辦理產業媒合會，協助資安業者深耕亞洲資安高需市場（如：日本、泰國等），並同步開拓歐美商機，積極推動臺灣資安品牌國際落地。

林俊秀署長最後強調，隨著國際局勢快速變遷及產業蓬勃發展，提升資安能量是確保我國產業韌性的關鍵要素，建立健全的資安產業更是不可或缺的重點基礎。在各界共同努力下，臺灣資安業者持續辦理上市櫃，資安產業產值更已於113年突破新臺幣817億元，也將在115年挑戰1,000億元。數產署將持續以多元管道形塑資安產業推動策略，攜手產學研共同構築強大的資安產業鏈，帶動「資安產業化、產業資安化」，打造臺灣資安產業成為全球值得信賴的供應鏈夥伴。