Thales Data Risk Intelligence 重新定義資料風險可見度和主動風險緩解

Thales宣布推出Data Risk Intelligence，這款基於Imperva Data Security Fabric的創新解決方案，能主動應對各類資料風險，無論資料位於何處。這是繼Thales於2023年12月收購Imperva之後，首個將Imperva資料安全架構的風險和威脅識別能力與Thales CipherTrust Data Security Platform的資料保護能力結合在一起的解決方案。

在現今現代數位環境中，企業需管理不斷增長的攻擊面，同時面臨保持合規性與法規標準的挑戰。隨著遍佈於雲端、企業內部和混合環境中的資料和運作，安全團隊需要持續了解資料的所在位置、資料類型以及潛在風險，並保持全面的可視性。事實上，根據2024年Thales數據威脅報告顯示，93%的企業指出，此類的威脅比前一年有所增加。

來自 Data Risk Intelligence 的綜合情報和情境洞察提供了對關鍵資料風險的統一可視性，並為整個企業的數位資產，提供了對資料加密強度的獨特視角。憑藉增強的可視性，Data Risk Intelligence 使資訊長（CIO）、資訊安全長（CISO）還有資料風險專家，能夠根據風險的嚴重性和可能性，準確識別最關鍵的資料，進而有效地優先緩解風險，並提出明確的糾正措施建議。

Data Risk Intelligence 提供一個高度可靠的風險評分和明確的糾正措施建議，這些建議基於一系列廣泛的資料風險指標，透過先進的分析建構，考慮用戶權限、資料源漏洞、使用遵循NIST標準的加密演算法、可疑活動的監控以及其他可自定義的輸入。

Thales資料安全產品副總裁Todd Moore表示，能在一個平台上了解企業風險、資產風險和法規風險等關鍵參數的資料風險，具有極大的影響力。Data Risk Intelligence是Thales與Imperva平台之間眾多創新整合的首個成果，使企業能夠保護資料及其所有存取路徑。透過我們的整合平台，Thales提供全套工具來幫助企業了解他們的資料安全風險並提供一套清晰的行動計劃來緩解這些風險。

增強風險優先級排序：結合來自Data Security Fabric和CipherTrust Data Security Platform的風險相關情報，提供精確的風險評分，以便做出有信心的決策。

全面的可視性：提供整個數位資產的統一資料風險視圖，減少複雜性，提供風險指標並建議保護措施。

可自定義的風險指標：允許企業根據特定環境量身定制風險指標，突顯出最關鍵的威脅。

加密整合：利用CipherTrust Data Security Platform的加密能力，確保各個層級的資料保護。

進階分析：利用基於態勢和機器學習的行為風險指標，識別並優先處理最高風險的資料。

Data Security Fabric資料風險智能解決方案適用於擁有資料安全架構Data 360授權的客戶。