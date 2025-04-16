CyberArk 推出大規模保護 AI 代理的身分安全解決方案

CyberArk推出全新CyberArk Secure AI Agents解決方案，協助企業透過CyberArk身分安全平台，為代理型AI（Agentic AI）導入「身分為本」的資安策略。隨著AI代理自主與其他代理互動、存取敏感資訊、提權、操作關鍵基礎設施，甚至調整自身行為以完成複雜任務，此解決方案能有效協助企業因應與身分相關的新型態風險。

根據Gartner預測，到2028年，25%的企業資安事件將可追溯至AI代理的濫用，來源可能包括外部攻擊者或內部惡意行為者。這項新興且日益擴大的攻擊面，與一種全新且複雜的數位身分密切相關：AI代理具備如人類般的自主性，卻又擁有如機器般的擴展能力。因此，AI代理的特權存取權限、生命週期與協同操作等管理與保護需求，已超越提示詞安全的範疇，成為需要縱深防禦架構的身分安全挑戰。

CyberArk執行長Matt Cohen表示，當數以百萬計具備自主性、可調適且可互動的AI代理取得特權存取資源與服務時，企業若讓資安落後於創新發展，將面臨重大風險。單靠基本的身分與存取管理控管措施，將讓企業暴露於無法預測的威脅之中。AI代理必須從第一天起就受到妥善保護，結合人類身分安全的原則與機器身分安全的擴展性與自動化，才能確保安全。透過CyberArk，企業得以建立身分為本的模型，在維持控管力、信任與韌性的同時，安全地釋放代理型AI的創新潛力。

CyberArk Secure AI Agents解決方案 將充分運用CyberArk身分安全平台的智慧特權控管能力，涵蓋各種環境中所有類型的身分，將每個AI代理視為需持續被發現、監控與動態管控的自主特權身分。透過內建的功能，該方案能跟上代理型勞動力（agentic workforce）的創新速度。具體功能包括：

發現與脈絡建構：提供對SaaS應用程式、現成與自建AI代理、代理基礎設施中已知與影子代理的可觀察性。

特權控管：針對具有特權的AI代理，執行最小授權原則，管理秘密資訊與憑證（如秘鑰與憑證）等存取權限。

威脅偵測：透過即時行為監控偵測異常行為並防止濫用。

自動化生命週期管理：安全地為數量龐大的AI代理進行啟用與停用，有效移除過時或過度授權的權限。

治理機制：確保AI代理的行為符合企業政策與法規要求。

同時，CyberArk亦針對開發者社群推出全新開源安全工具套件CyberArk Labs AI Agent Tool Set，可在CyberArk的GitHub頁面取得。該套件協助開發者更清楚掌握AI代理的通訊方式，並揭露潛在風險，亦提供即時憑證配置功能，提升開發效率與安全性。

與此解決方案相輔相成的，還有CyberArk平台內建的AI引擎CyberArk CORA AI。CORA AI不僅協助保護代理型AI，同時運用AI技術強化整體資安防禦：可分析使用者與代理的行為、偵測新興威脅、建議自動化因應措施，並支援透過自然語言指令與平台互動，簡化操作流程並加速應變速度。