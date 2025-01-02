慧保科技創新 AI 試算平台　一鍵利益最大化

保險就像是日常生活的保護傘，能在關鍵時刻起到重要救援，但如何最大化理賠金額，保障自身權益，是普遍消費者遇到的難題。為解決此痛點，在經濟部產業技術司補助下，工研院宣布成立保險科技新創公司慧保科技，打造全臺首創整合型AI理賠試算平台，一鍵即可估算理賠金額，讓民眾不再為複雜的保單條款困惑，並提供精準保單選購與醫療決策共享（Share Decision Making，SDM）服務。

經濟部產業技術司表示，近年來，AI技術發展突飛猛進，已成為百工百業轉型的重要推手，從傳統製造業、醫療服務，到零售、金融等，其中保險業導入AI就是一個新興趨勢，越來越多保險公司在銷售、核保等領域使用機器學習與預測分析，來提供客戶更精準、更客製化的服務，根據財團法人保險事業發展中心資料顯示，臺灣每年保費收入約3兆元，考量現今醫療保險內容與規劃越來越多元及繁瑣，經濟部產業技術司補助工研院投入創新保險理賠金試算系統「醫起付」的研發，現已整合大誠保經、錠嵂保經、國泰金控等全臺21家壽險公司、約5萬張醫療相關保單理賠金試算模型，讓民眾能根據實際需求，快速分析在手保單，保障自身權益最大化，期待為保險業注入創新能量，進一步改善民眾對保單的理解與使用體驗，更促進金融保險業者的數位轉型。

工研院資深副總暨協理蘇孟宗表示，根據財團法人保險事業發展中心資料顯示，臺灣保險滲透率位居全球第3、保險密度亞洲第4，儘管我國保單數量龐大，但實際出險保障比例卻偏低，鑑於未來新式手術、藥品與醫療器材自費比例提高，保險的支援顯得更加重要，因此需要創新技術來確保民眾能更有效的利用手中保單，得到應有的保障。工研院自2018年起致力於保險理賠試算與保單銷售科技產品研發，今（2024）年更正式Spin-off成立新創公司慧保科技，期待慧保運用AI技術，全方位重塑保險產業，為醫療、保險業者創造新藍海商機。

慧保科技執行長楊承益表示，慧保科技旗下有兩項主要平台：「醫起付」、「慧保U」。「醫起付」整合保險存摺，透過分析相關文件、手術單、疾病名稱等關鍵字，搭配獨家開發的理賠金試算引擎，在進行醫療決策時提供病患、醫師保險理賠金試算報告，不只是幫助民眾爭取最大利益，也能讓醫師透過此報告提供最好的醫療評估。另外，由於涵蓋21家壽險公司保單，慧保科技模擬超過500種醫療費用情境打造「慧保U」提供給保險業務，輔助業務發現保戶醫療缺口，精準銷售合適的保單，進而達到雙贏的目標。

工研院秉持以智慧科技創造幸福生活，發展「2035技術策略與藍圖」，聚焦智慧化致能技術領域，運用先進AI技術解決日常痛點。此次推出的AI保險科技，正是為了解決民眾保障不足的問題，期望讓科技真正融入人們日常當中並提升生活品質。