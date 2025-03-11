Check Point Software 揭示未來網路安全願景

Check Point Software日前在曼谷舉辦年度網路安全盛會CPX 2025，分享為高度互聯世界提供安全防護的願景。Check Point展示AI安全防護創新技術，並介紹混合網狀安全防護策略如何革新網路防禦，助力企業有效防範不斷演變的威脅。

根據Check Point威脅情資數據，勒索軟體、駭客激進主義及AI網路犯罪加劇全球複雜網路攻擊數量，亞太地區組織在過去六個月平均每周遭受2,915次攻擊，遠超過全球平均每周1,843次。

過去30天，52%的惡意檔案透過網頁型（Web-based）攻擊傳播，顯示網路釣魚詐騙急劇增加。

縱觀全球，勒索軟體攻擊佔所有網路事件的4%，而亞太地區的比例高達6.3%。

教育與研究：各組織每周遭受7,372次攻擊（全球為4,127次）

醫療保健：各組織每周遭受5,225次攻擊（全球為2,441次）

政府與軍事：各組織每周遭受4 834次攻擊（全球2,593次）

Check Point Software執行長Nadav Zafrir表示，隨著邁向新時代，AI既是最大的威脅，亦是最有力的防禦利器。有鑒於網路犯罪分子正利用AI擴大攻擊規模，因此Check Point將AI融入整個安全防護架構，提供以預防為主的保護，目標不僅是守護企業當前的安全，還要為未來威脅做好準備。

隨著AI驅動的網路威脅不斷升級，組織亟需可靠的安全解決方案，以防範持續擴大的攻擊面和不斷演變的攻擊技術。為應對此挑戰，Check Point推出全新AI安全防護功能，重新定義網路防禦。

Infinity AI Copilot助力自動安全維運：這款具情境感知能力的生成式AI助理能簡化安全管理、自動執行策略並加速威脅回應。

AI驅動威脅防禦和自動化事件回應：透過Infinity Playblocks，組織可使用自然語言AI，實現跨Check Point和第三方環境的自動化安全操作編排。

基於AI的策略洞察和審計，重塑零信任策略：全新Infinity Identity功能可跨混合環境提供一致的存取控制，確保遵循不斷變化的安全策略和法規要求。

隨著網路攻擊年增達44%，加上安全工具分散和維運複雜性，企業正面臨日益嚴峻的挑戰。Check Point採用Infinity AI的混合網狀安全防護模型，可提供統一的安全策略、主動式威脅防禦和AI驅動的自動化零信任策略執行。透過整合Check Point和第三方解決方案即時威脅情資，企業能有效抵禦不斷演變的威脅。

Check Point Software亞太及日本區總裁Ruma Balasubramanian表示，在當今這個高度互聯的世界，必須採用AI防禦技術對抗AI威脅。Check Point Infinity安全防護平台專為AI設計，並由AI驅動，提供卓越的威脅防禦、統一安全管理和即時協作情資。

Check Point最近宣佈與雲端原生應用程式保護平台（CNAPP）供應商Wiz建立戰略合作夥伴關係。在緊密合作下，Check Point與Wiz將在以下領域充分發揮雙方優勢：