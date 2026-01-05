Salesforce 任命徐嘉聲出任台灣總經理

Salesforce宣布任命徐嘉聲為台灣總經理，即日起負責Salesforce在台灣市場的策略規劃、業務發展與營運管理。

徐嘉聲將帶領Salesforce台灣團隊，與客戶、合作夥伴及整個Salesforce生態系緊密協作，透過AI策略，實現人類與AI代理的高效協作，協助不同規模的企業釋放生產力與創新潛能，加速轉型為「代理式企業」（Agentic Enterprise）。

徐嘉聲擁有超過20年的科技產業資歷，是推動業務轉型與企業成長的實戰領袖。在加入Salesforce之前，他曾在伊雲谷數位科技、慧與科技（HPE）和IBM等跨國科技公司擔任主管，期間主導多項大型數位轉型專案，並強化企業的客戶經營策略。

此項人事任命，是Salesforce繼2025年10月正式成立台灣辦公室「易享信息技術有限公司」（Salesforce.com Taiwan Ltd.）後，深耕台灣市場的具體展現。2026年1月，Salesforce在台北的辦公室正式開幕，持續強化在地布局。

Salesforce長期與在地合作夥伴緊密合作，目前已服務超過1,000家台灣客戶，涵蓋科技、製造、金融與零售等多元產業，從大型企業至中小企業皆有深厚基礎。隨著新任總經理就職，Salesforce將進一步強化在地支援，協助台灣企業極大化CRM數據價值，透過以AI為核心的競爭力，穩健邁向代理式企業的新時代。

Salesforce日本、韓國暨台灣執行董事長小出伸一（ShinichiKoide）表示，非常歡迎具備卓越領導力的徐嘉聲總經理加入Salesforce。他在跨國科技產業累積豐富的業務與管理經驗，結合對台灣市場的深度洞察，將會成為團隊協助客戶達成目標的關鍵力量。相信Salesforce台灣團隊在他的帶領下，能夠深化Salesforce對台灣市場的長期承諾並賦能客戶，協助台灣企業透過導入智慧代理式AI應用，加速企業創新並創造亮眼的營收成長。

Salesforce台灣總經理徐嘉聲表示，面對AI浪潮，台灣企業展現了高度的積極性與前瞻視野。透過整合Salesforce全球領先的AI CRM解決方案與在地化產業知識，我們有信心能幫助台灣客戶抓住轉型機會，並重新定義企業服務客戶的方式，為客戶創造更多價值。