昕力資訊推 GAI 的應用平台 SysTalk.VIKI

生成式AI（GAI）狂潮席捲全球，企業爭相投入AI之際，也面臨著AI所帶來的諸多挑戰，如AI幻覺、實際應用受限、資料外洩風險等，以致企業無法實現具體的創新應用。

昕力資訊（TPI）推出企業專屬生成式AI應用平台SysTalk.VIKI，加速企業內部建立AI助理與人的「雙隊伍合作模式」，毫無IT背景的使用者也能輕鬆使用AI，SysTalk.VIKI具備完整架構全面支持地端部署，串接企業內部知識庫，生成有憑有據、安全可信的內容；透過AI執行例行工作，釋放人力並專注於規劃、決策，以雙隊伍共同驅動企業轉型。

SysTalk.VIKI利用檢索增強生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG）技術，結合大型語言模型（LLM）和為企業量身打造的提示工程（Prompt Engineering），為企業提供快速、精準且可信的跨部門知識管理解決方案。

與傳統知識管理系統不同，SysTalk.VIKI將企業的知識進行結構化處理，運用專屬的知識圖譜與文件切割技術（Chunking），將大量資料轉化為機器可理解的內容，強化知識庫的靈活性與實用價值。企業可透過直覺化操作介面輕鬆上傳文件，搭配最適參數建議，並根據業務需求彈性擴充。

為解決資料外洩風險，SysTalk.VIKI 設置完善的權限控管與審核機制，設置資訊護欄（Guardrail）確保企業數據的安全性與隱私保護，避免機密資料的洩露或不當處理並阻擋敏感詞，為企業打造一個安全可靠的AI平台。SysTalk.VIKI作為AI核心架構，不僅能滿足企業現有需求，還具備高度擴展性，未來將推出新一代語音質檢平台，內建關鍵話術及敏感詞檢測功能，優化客服品質與效率。

昕力資訊創新暨AI產品發展處副總經理林秀明表示，當大家都在讚嘆AI的潛力時，真正的挑戰在於如何將這些技術轉化為具體的創新應用，並符合企業真正的需求。許多企業面臨的困境在於缺乏一個簡單易用的創新工具，來幫助他們快速構建、測試和落地新想法。Systalk.VIKI正是應對這一需求的完美解決方案，就如同SysTalk.VIKI的命名也奠基於四大要素之上：價值（Value）、智慧（Intelligence）、知識（Knowledge）、資訊（Information）幫助企業輕鬆落實創新應用，無需繁瑣的學習與整合，更釋放人力資源，讓團隊專注於更高價值的創意與決策。讓企業能夠將創新應用信手拈來，SysTalk.VIKI 正是最值得信賴的選擇！

昕力資訊總經理葉怡蘭表示，台灣已有半數企業（54.2%）開始導入生成式AI，更有近37%的企業將生成式AI應用工具或方案導入視為優先資源投入面向，足見企業開始重視AI應用，SysTalk.VIKI即是專為企業量身打造的得力助手，可符合企業跨部門的多元應用，真正以智慧應用發揮資訊與知識的最大價值，讓企業在數位時代下保持競爭優勢，持續提供創新的動能。