亞灣雲平台微軟新創加速器推動新創生態系發展

台灣微軟與國立中山大學南區促進產業發展研究中心（簡稱中山產發中心）日前舉辦「亞灣雲平台微軟新創加速器Demo Day暨商機媒合交流會」，匯聚智慧製造、智慧治理及智慧生活三大應用，展示技術試煉成果。亞灣雲平台微軟新創加速器透過三階段賦能促進新創與各產業代表及創投進行商機洽談，推動創新應用落地與拓展市場，促進資源交流與技術共享，為台灣打造具國際競爭力與創新力的產業生態系。

台灣微軟全球合作夥伴解決方案事業群總經理陳仲儒表示，新創一直是微軟積極扶植的重要對象，也是推動全球經濟發展與技術進步的關鍵力量。隨著台灣邁入生成式AI發展的關鍵第三年，微軟將持續集結國際級技術資源，賦能新創運用AI擴大應用範疇，開創更多可能性。高雄豐富的產業環境下蘊含多元情境，單一工具已難以完全滿足需求，我們希望透過亞灣雲平台微軟新創加速器，攜手新創發揮創新與協作，共同開拓創新解決方案。

國立中山大學南區促進產業發展研究中心主任林根煌說明，中山產發和台灣微軟合作已邁入第三年，攜手培育41家新創團隊。未來我們仍會持續協助新創，透過微軟的雲端運算資源與AI技術、中山產發的在地產業能量以及亞灣新創園的培育資源，開拓國內外市場、更加蓬勃發展。

本屆亞灣雲平台微軟新創加速器培育13家專精於智慧製造、智慧治理及智慧生活領域的新創團隊。透過三個階段賦能輔導計畫，從數位化升級、產業合作到AI技術加值，拓展創新應用至國際市場，創造無窮商業潛力。

在的第一階段，微軟協助新創團隊完成Azure雲端建置與架構優化，並整合Microsoft 365、Microsoft Teams、Microsoft Power Platform、GitHub等工具至各項方案，為業務營運奠定堅實的技術基礎。

亞灣雲平台微軟新創加速器致力於促進創新應用與實際場域對接，開創更多合作機會。實際案例包括：

艾利思科技專精智慧製造領域的軟體客製化與雲端服務，成功將其工安管理技術對接至南部指標化工大廠及系統大廠；亦與產業夥伴合作，首次將人員精準定位與360度全景影像導入大型汙水廠，顯著提升工安管理水準。

奧榮科技專注於開發全自動無人機，繼去年成功將巡檢技術導入太陽能場域，提高設備維護效率後，目前更拓展應用至高壓電網場域，減少人力作業的負擔及風險。

海研科技致力於開發對話式AI，適用於企業會議、顧客對話等情境，並與台灣首家科研電商平台聯合開發AI業務助理，推動大型語言模型（LLM）與檢索增強生成技術（RAG）的跨產業應用。

亞灣雲平台微軟新創加速器以生成式AI技術加值新創應用，並推動其前進海外市場。透過Microsoft Fabric、Azure AI Studio 和 Copilot Studio等微軟的生成式AI開發工具，提供完整分析平台與快速整合企業系統，有效加速開發時間。後續四家團隊—鈦度科技、海研科技、達易智造與愛酷智能科技成功將其服務上架於Azure Marketplace。其中，兩家新創在AI加值下成功開拓國際市場：

鈦度科技運用Azure OpenAI服務推動法律科技，與澳門知名律師事務所達成採購協議，運用 AI 進行如利益衝突搜尋等功能，大幅降低庶務成本。

奧榮科技運用Azure AI視覺模組結合無人機巡檢技術，協助日本指標性車廠解決倉庫盤點條碼辨識的問題，並計劃將技術推廣至超市物流與下水道勘查等領域。

亞灣雲平台微軟新創加速器不僅協助新創團隊實現技術突破，亦透過Microsoft AppSource提供多語言的企業應用程式與服務，激發創新靈感並推動商業成果。

此外，新創團隊得以將其應用上架至微軟全球商業市集Azure Marketplace，並藉由微軟共同銷售體系，除整合商城及銷售管道外，亦開創亞灣在地新創團隊鏈接國際商機的可能性。活動當天，來自敏盛集團、邁達特、精誠資訊、台安傑國際天使及中盈投資等投資單位齊聚一堂，透過實際展示與一對一媒合，深入商討未來合作可能，開啟南台灣產業與國際市場合作的大門。