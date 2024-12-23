Google Agentspace 和 NotebookLM Plus 助力提升企業生產力

結合Gemini的先進推理能力與Google搜尋功能，Google Cloud推出兩項專為企業設計的創新解決方案，Google Agentspace可為員工提供單一且符合公司品牌的多模態搜尋代理，成為整個企業真理的來源中心，同時也是客製化AI代理的啟動平台。NotebookLM Plus則能夠協助企業員工上傳資訊以進行綜合分析、發掘更有深度的見解，並以嶄新方式運用資料。

Google Cloud推出兩項專為企業客戶設計的全新解決方案Google Agentspace與NotebookLM Plus，目的是透過Gemini先進的推理能力、Google高品質的搜尋功能，以及無論儲存在何處的企業資料，將企業的專業知識提供給所有員工。

Google Agentspace旨在透過單一提示即可讓企業員工大幅提高生產力，協助完成需要規劃、研究、內容生成和採取其他行動的複雜任務。NotebookLM Plus則是Google最新、最先進的NotebookLM版本，透過AI技術以及連結至使用者所提供的資訊，大幅提升生產力和協作效率。

對企業而言卓越不僅倚靠個人天賦，更關乎組織內的集體智慧。但這種智慧往往隱藏在孤島中，無法被需要它的人在最需要的時候即時利用。研究顯示，企業員工平均使用四到六種工具來提問和回答問題，現在透過Google Agentspace 和NotebookLM Plus，可以協助企業利用生成式AI的力量，達到釋放員工生產力的新境界。

Google Agentspace為員工提供單一且符合公司品牌的多模態搜尋代理，對整個組織來說，它將會是企業真理的來源中心。

Agentspace建立在Google搜尋功能的優異基礎上，它可以提供對話式協助、回答複雜的問題、並根據每家公司獨特的背景資訊主動提出建議並採取行動。它還可以藉由處理橫跨非結構化的資料，例如文件、電子郵件，和像是表格等結構化資料來執行此操作。此外，Agentspace內建翻譯功能，即使原始文件是其他語言，使用者依然可以查看資訊。透過最常用的第三方應用程式，例如：Confluence、Google雲端硬碟、Jira、Microsoft Sharepoint、ServiceNow等預建的連接器，員工現在可以輕鬆存取和查詢相關資料來源，並做出更好的決策。

Google Agentspace同時也是客製化AI代理的啟動平台，這些代理會根據情境運用生成式AI。這將使企業能夠在一個更直觀的介面中託管這些代理以擴展AI應用，並讓員工可以在這一個平台輕鬆找到並存取所有專家代理。很快地，員工可以利用低程式開發的視覺工具在Google Agentspace上建立和調整自己的專業代理。

有了Google Agentspace，商業分析師可以毫不費力地發現產業趨勢，並利用AI生成的商業洞察，製作引人入勝且具數據驅動的簡報。軟體工程師可以主動識別和解決程式錯誤，使他們能夠更有效率地建構和迭代，並縮短開發週期。行銷人員可以解鎖更深入的成效分析，優化內容推薦，微調宣傳活動，以獲得更好的成果。最後，安全性始終是我們的重中之重。Agentspace建立在Google Cloud以安全為核心設計的基礎架構上，讓企業可以安心地在組織中部署AI代理。此外，Google Cloud提供嚴謹的IT控制，包括基於角色的存取權限控制（RBAC）、虛擬私有雲服務控管（VPC Service Controls）、Identity and Access Management（IAM）整合和客戶管理的加密金鑰（CMEK），確保客戶資料時時刻刻受到保護並符合規範。