洛克威爾自動化聯手 AWS 布局工業雲端服務　解鎖多元產業轉型升級

洛克威爾自動化宣布與AWS達成戰略合作，共同推動製造業數位轉型進程。藉由洛克威爾自動化OT技術結合AWS先進雲端服務與全球基礎設施，製造商得以運用具擴展性、安全性與彈性的雲端解決方案，有效優化資產效能及營運可視性，將原始數據轉化為可執行洞察。

隨著AWS積極投資於工業事業群，發展涵蓋生命科學、汽車與電池、消費性包裝品等領域，高度契合洛克威爾自動化的核心市場。此次合作整合AWS先進的雲端技術及洛克威爾自動化深厚的產業專業知識與創新自動化解決方案，強化雙方服務共同客戶的能力，驅動製造商高效推動數位進程，實現廠端至雲端數據無縫連接，進而支援進階分析、AI應用與工業軟體解決方案。

洛克威爾自動化全球市場經銷通路部副總裁Nicole Denil表示，製造商需要具備彈性、可擴展性與安全性的解決方案以應對當今的工業挑戰，透過與AWS合作，解鎖以AI驅動洞察、邊緣至雲端連接及工業自動化創新的可能性，同時可以更貼近客戶需求並協助運行於其所選的雲端平台。

洛克威爾自動化將FactoryTalk Hub軟體即服務（SaaS）擴展至AWS，並於AWS Marketplace上架DataMosaix工業DataOps解決方案與Fiix電腦化維護管理系統（Computerized Maintenance Management System，CMMS）。更多FactoryTalk Hub解決方案也將持續推出於AWS Marketplace，進一步拓展洛克威爾自動化的雲端服務產品組合。

AWS汽車與製造總監Ozgur Tohumcu表示，因應當今不斷變化的產業環境，AWS雲端技術將營運數據轉化為可執行的洞察，製造商能更快速地推動決策並優化營運，這不僅是技術導入，更著重為企業打造敏捷、高效並具競爭力的轉型藍圖。

AWS亦正式加入洛克威爾自動化PartnerNetwork技術夥伴，多項關鍵解決方案已於AWS Marketplace推出，包括：