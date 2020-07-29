ViewSonic 瞄準疫後教學新趨勢　推出多項軟硬體解決方案

ViewSonic舉行年中產品發佈記者會，針對後疫情時代的新常態教學需求，推出一系列軟硬體解決方案，全新的myViewBoard Classroom 數位教室為以教師需求為核心，所設計出的課堂和遠距Hybrid教學線上教育軟體，讓教師在實體課堂和虛擬教室皆有同樣教學體驗。

針對解決教師實體、線上教學的痛點，作為myViewBoard數位教育平台之生態系產品，除推出myViewBoard Classroom數位教室，ViewSonic還同步推出兩個軟體，分別是myViewBoard Display無線投影及myViewBoard Manager管理系統。使用者只要有電腦連網，就可以將螢幕內容透過Display投影到大畫面，且不限網域、不限區域。myViewBoard Manager則是設備管理程式，透過這個軟體，學校或企業即可用無線方式管理及廣播多媒體訊息至所有使用同一組織團體帳戶的ViewBoard互動電子白板。

此次因應數位教學需求推出的硬體產品，除163吋LED顯示器外，還有四個創意滿分的產品，分別是解決數位教學書寫問題的Notas手寫液晶顯示器、Woodpad Paper數位•竹板•紙，以及解決老師、學生在非課堂需求，方便在任何地方都可授課及學習的M1 mini Plus無線智慧LED口袋投影機及16吋攜帶型顯示器。

運用Notas手寫液晶顯示器和WoodPad Paper數位‧竹板‧紙，老師和學生可以保有課堂中書寫、繪圖的習慣，用筆直接書寫在顯示器或是紙質筆記本上，書寫、繪圖體驗更直覺，並且能同步完成數位輸入，強化及時的互動。這些新解決方案可以在家裡、教室中用作手寫輸入輔助設備，並且可以在任何地方使用。

Notas手寫液晶顯示器PD1330是最薄的13.3吋數位面板，使用無電池筆，8192階專業繪圖等級筆壓，精細細節皆能呈現。在家遠距教學能作為第二螢幕寫板書使用，在學校則可作為數位白板或投影幕手寫工具。WoodPad Paper由數位板和無電池電磁式鋼珠筆墨水筆組成，不需特殊紙張，在一般紙上，即時同步數位化筆跡。學生能保有紙本複習，老師則能透過myViewBoard數位筆跡留下批改與指導。

M1 mini Plus無線智慧LED口袋投影機的重量不到500克，具有Wi-Fi和藍芽連接功能，以及用於串流媒體的智慧電視介面。輕巧的造型搭配內建電池，學習討論場景將不再侷限於教室，而是可因地制宜，更具彈性的行動教學空間。16吋攜帶型顯示器外型輕巧超薄，0.6公分的厚度，重量小於一公斤，可從手機、平板電腦或筆記本電腦輕鬆同步或延伸螢幕。符合人體工學的設計，不論對老師或學生的遠距教學或日常備課，皆是帶來莫大便利的輔助顯示器。

2020年三月，隨著新型冠狀病毒（COVID-19）疫情擴散，為協助遠距學習，ViewSonic宣布提供台灣中小學及大專院校免費myViewBoard數位教育平台。在收到學校和教育工作者的積極反應後，ViewSonic決定將今天全球首發的myViewBoard Classroom、Display，以及Manager三套軟體，免費提供給所有註冊學校。