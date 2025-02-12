羅昇攜手氫豐能源　助力綠色轉型

隨著全球對氫能需求的快速增長，羅昇企業宣布投資氫豐能源，藉此擴大其在新能源領域的布局。根據Precendence Research市場研究預測，綠氨市場Green Ammonia Market）在2025年預計達到8.96億美元，並在2034年增長至1219.2億美元，年複合成長率（CAGR）高達72.6%，氨轉氫是綠氨市場的應用之一，突顯出氫能在全球能源轉型中的發展潛力。

氫能作為清潔能源，具有多種重要應用，包括工業製程、交通運輸和儲能系統等。羅昇將引入氫豐能源「混氫燃料電池」技術，該技術能夠利用50%至100%濃度的氫氣，直接將工業餘氫與製程尾氣轉化為清潔電力，並降低燃料成本，使氫能應用更具經濟效益。與傳統純氫系統相比，混氫成本僅為純氫的1%，展現出核心成本優勢。

氫能可在工業中替代化石燃料，實現減碳綠色生產；在交通領域，氫燃料電池車輛有助減少污染並提升能源效率；在儲能中平衡再生能源波動，確保供應穩定。此解決方案涵蓋製氫、混氫發電、儲氫到DC-DC輸出，並提供電解水綠氫、加氫站、氨裂解等產品，助企業穩定取得綠電來源與憑證，適用於工業、石化、高耗能產業，以滿足半導體廠、石化廠及和政府專案需求。

隨著各國相繼推出氫能發展政策，台灣政府亦將氫能納入2050能源轉型計劃中，並設立了相應的補助及激勵措施，以促進氫能技術的研發與應用。這些政策推動了氫能產業的發展與商業環境。羅昇的投資正是響應這一趨勢，未來將攜手氫豐能源，致力於氫能技術的創新與應用，並開發更具競爭力的氫能解決方案，推動氫能的商業化進程。