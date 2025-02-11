Meta 廣告優化 AI 新工具上線

Meta宣布推出全新廣告優化AI工具，運用AI技術幫助廣告主最大化廣告成效。重要更新包含推出「機會分數」評分工具、拓展以AI驅動的「高效速成+」套件滿足更多行銷目的，並新增「開發潛在客戶」的廣告目標，讓廣告主更輕鬆高效地投放廣告。未來幾週內，新工具將陸續開放測試，助攻廣告主實現行銷效益大規模成長。

企業商家在Meta廣告管理員內將可查看「機會分數」（Opportunity Score），透過0至100的評分，了解行銷活動與廣告的最佳化程度，並獲得個人化、即時且經過排序的廣告優化建議，以及如何最佳地運用AI及自動化工具提升溝通成效。

據測試，採用「機會分數」建議的廣告主，每次廣告成果成本（Cost Per Result，CPR）中位數下降5%，意味著在固定廣告預算支出下創造更高成效，其中數位行銷代理商dotMatters表示，基於Meta 『機會分數』所提供的寶貴洞察，結合專業策略，為企業帶來卓越的廣告成效。廣告主僅需幾次點擊就能依據機會分數結果所提出的建議，輕鬆提升廣告表現。

「高效速成+」另有兩項重大更新，全方位力助廣告主推廣行銷活動。首先，AI優化的功能將由「高效速成+購物行銷活動」擴展至「高效速成+ 應用程式行銷活動」。從現在起，當廣告主以「銷售量」、「應用程式推廣」或「開發潛在顧客」為廣告目標，新的AI優化設定將自動啟用，但可同時保留手動調整的選項，讓廣告主更彈性也更因應品牌需求與所重視的目標進行手動調整部分設定。「高效速成+購物行銷活動」以AI幫助廣告主推廣品牌活動，在亞太地區運用「高效速成+購物行銷活動」的亞太區廣告主，平均獲得平均4倍的廣告投資報酬率，讓品牌的預算發揮最大效益。

另一項更新是Meta在「高效速成+」套件下推出嶄新的行銷活動設定，新增「開發潛在顧客」廣告目標，以AI協助廣告主更精準地鎖定優質潛在企業。測試結果顯示，採用「高效速成+」的開發潛在顧客廣告，每次獲取名單成本（Cost Per Lead，CPL）平均降低14%，成效表現更加出色。