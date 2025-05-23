Synology 提供靈活部署、安全可靠的影像監控體驗

Synology（群暉科技）發表全新雲端影像監控服務（VSaaS）C2 Surveillance，無需本地端伺服器即能快速架設，具備靈活部署與多站點擴充的能力。

Synology監控事業群協理林立表示，C2 Surveillance讓企業可依實際需求，自由且彈性選擇將影像控系統，部署於本地或雲端。

C2 Surveillance專為簡化監控部署與管理而打造，尤其適用於多站點營運，且無需攝影機授權，使用者可隨時視需新增攝影機，不用擔心額外成本或限制。

強調簡化部署流程，僅需數分鐘即可完成設定，亦可透過行動裝置操作。藉由直覺式介面，管理者不需經由專業訓練，就能快速啟用新站點，讓不同規模的企業都能輕鬆導入。企業亦可透過C2 Surveillance介面設定AI即時辨識任務，強化影像監控效率。

採用「錄影不中斷」的架構，即使網路中斷也能確保錄影不間斷。所有影像預設儲存於攝影機的microSD卡，並可備份至Synology C2雲端平台，進一步提升資料安全。另外，C2 Surveillance內建故障備援模式，確保在無網路連線情況之下，仍可本地即時監看與錄影回放。

為保障影像安全與存取權限，C2 Surveillance採用AES-128加密、多重驗證與細緻的權限控管機制，並符合ISO 27001、SOC 2 Type II、NDAA等資安標準。

C2 Surveillance可透過雲端平台，集中管理各站點的攝影機，並得以整合Windows Active Directory，達成帳號與權限一站式管理。經由分配不同的角色，管理者可精準指派各站點與人員的權限，提升大型組織的管理效率。同時，C2 Surveillance支援低頻寬模式，可在維持一定錄影品質的條件下，降低多達50%頻寬使用量，適用於網路頻寬有限的部署環境。