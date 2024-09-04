SAP 高雄 ESG 暨 AI 研創中心盛大開幕

SAP 台灣（思愛普軟體系統）宣布，SAP全球首座ESG暨AI研創中心於高雄亞灣盛大開幕，以打造在地應用場景、生態系串聯策略，攜手高雄市政府協助企業實現淨零轉型；更推出全台首個經SGS確認的台灣企業溫室氣體盤查解決方案，助企業優化且加快盤查流程。高雄市長陳其邁、副市長羅達生、高雄市經發局長廖泰翔及 SAP 客戶與生態系夥伴等各界代表皆出席開幕典禮，共同見證SAP加速高雄打造先進的智慧港都國際典範。

企業減碳及ESG資訊揭露已成為未來生存關鍵，根據經濟部統計，全台約有10多萬家製造業的中小企業，面臨國內外供應鏈要求進行溫室氣體排放盤查。SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟表示，台灣為全球供應鏈不可或缺的要角，今日正式啟用SAP高雄ESG暨AI研創中心，加速引入SAP全球先進技術與應用，滿足企業從永續供應鏈管理、永續數據收集與分析，到報告揭露的需求；同時更推出專為台灣企業打造的溫室氣體盤查解決方案，協助產業因應在地淨零合規挑戰，並聯手生態系夥伴，與高雄市政府齊心推動大南方企業從港灣出發，擴展至全球，轉型成為永續智慧企業。

根據環境部公告資訊，企業依法或自願進行溫室氣體盤查需蒐集溫室氣體排放數據，彙整並保存各項原 （燃）物料活動數據表單、熱值或含碳量之檢測報告及排放係數來源等，以利執行排放量計算並完成排放量清冊、盤查報告書撰寫與結果登錄。然而，跨廠、跨部門的資訊收集、確保數據正確性與一致性等對於缺乏技術與人才的企業是一大挑戰。

為回應台灣市場需求，SAP專為在地企業客製推出全台第一個經SGS Taiwan（台灣檢驗科技）確認功能符合環境部溫室氣體排放量盤查作業指引的「台灣企業溫室氣體盤查解決方案」，內建合規的資料項目、流程步驟、運算模組及持續維護更新的排放係數，協助企業透過SAP永續發展中控塔將電力使用與碳排等各項盤查數據收集至單一平台，並依照系統介面指引和計算，即可自動化產生溫室氣體盤查清冊，再利用SAP溫室氣體盤查報告產生器，自動化生成盤查報告書，確保數據品質與滿足合規要求。

SAP亦積極將全球最新嵌入AI技術的永續利器引入台灣，包括SAP於今（2024）年下半年推出符合歐洲規範的ESG報告生成AI功能。企業可透過SAP永續發展中控塔系統內建國際ESG指標庫，且整合ERP、串聯端到端營運流程，以更即時的數據洞察與情境模擬，做出減碳決策，並依照歐洲規範自動生成內外部報告，減少75%的手動操作時間與成本。

此外，SAP也運用生成式AI結合第三方資料庫，在企業缺失實際碳足跡數據的情況下，進行類似產品和供應商的範疇三碳排放估算，強化企業執行永續績效管理；以及利用生成式AI實現排放因子自動對應，減少80%企業為計算碳足跡而需要手動將排放因子對應到ERP物料的時間與成本。