Astera Labs 推出 PCI Express 纜線解決方案　加速雲端和AI基礎建設布署

Astera Labs推出Aries PCIe和CXL Smart Cable Modules（SCM，智慧纜線模組）樣品，為分散式雲端和AI基礎建設的GPU、CPU及記憶體提供穩健且長距離的銅纜連接。這種用於多機架GPU叢集的新型主動式電纜（AEC）解決方案擴大了該公司在高效能連接的領導地位，包括用於前端PCIe架構和主節點運算互連的既有Aries PCIe /CXL DSP Retimer系列。

Astera Labs業務長Thad Omura表示，主動式PCIe/CXL纜線已成為多機架GPU叢集和AI基礎建設低延遲記憶體結構的關鍵連接解決方案，其物理性能已超出單一機架的容量。Astera Labs將專業擴展到智慧PCIe/CXL連接上，透過銅纜解決方案來幫助雲端和超大規模業者客戶部署強大、可擴充的AI基礎建設。

AI工作負載資料吞吐量的增加推升高頻寬、低延遲主動式PCIe/CXL纜線解決方案的需求，以連接資料中心內物理距離較長的GPU叢集。主動式電纜的Aries SCM是專為資料密集的應用所建造，具有七公尺銅纜通道距離，使超大規模業者能跨機架連接PCIe 5.0 GPU，而形成更大的AI叢集。Astera Labs的全系列Aries SCM未來也會包括主動式光纖纜線（AOC）解決方案。

超大規模業者也正透過CXL的記憶體擴展與池化解決方案來善用額外的記憶體資源，以更低的基礎建設總體擁有成本（TCO）達到更高的應用效能。隨著處理器與擴充記憶體資源之間的距離增加，Aries SCM可靠地擴大CXL連接，使客戶能開發可擴充與靈活的雲端基礎建設。

Aries SCM是Astera Labs智慧連接平台內的品項，藉由將半導體高速連接積體電路（IC）整合上連接系統管理與優化軟體（COSMOS），打造出智慧且可擴充的連接骨幹。透過COSMOS，Astera Labs的產品支援一系列強大的鏈路、佇列和RAS（可靠性、可用性、可維護性）工具，這些工具可針對深入的裝置等級和總體雲端資料中心基礎建設監控和管理進行客製化。