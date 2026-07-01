Check Point 將 OpenAI 先進資安技術整合至旗下安全產品

Check Point Software宣布將OpenAI先進網路安全能力導入其面向客戶的防禦體系中。透過OpenAI Daybreak網路安全合作夥伴計劃（OpenAI Daybreak Cyber Partner Program），Check Point成為少數受邀合作夥伴之一，得以將OpenAI模型整合至客戶所仰賴的產品、工作流程及託管服務中。

此合作象徵一項重要的轉變：模型的應用範疇已從企業內部使用，延伸至直接整合進客戶端的資安防禦機制中，並導入企業級安全控制機制、濫用防範標準與明確的輸出管控規範。Check Point表示，此舉旨在透過客戶既有的產品與服務，強化威脅防禦能力、加速事件修復速度，並提升整體安全營運效率。

AI正重塑當前的威脅情勢，攻擊者利用AI加速攻擊行動、打造更具誘騙性的攻擊手法，並大規模發掘系統漏洞，防禦方也因而必須具備同等甚至更強大的能力，並在安全可控且治理邊界清晰的框架中加以部署。驅動安全防禦流程的模型品質已成為企業關鍵戰略要素，而非單純的技術細節。

Check Point首席策略長Roi Karo表示，我們與OpenAI的合作體現雙方的共同承諾，致力將前瞻AI技術部署於客戶所信賴的Check Point防禦體系中。身為OpenAI Daybreak網路安全合作夥伴計劃少數獲選的資安合作夥伴，Check Point的獨特優勢即是能將先進AI能力整合至客戶每天都在使用的安全解決方案中。這也符合AI驅動資安的核心精神：不僅是採用新技術，更是負責任地引領整個產業的AI建構與部署。

藉由此次擴大合作，Check Point正積極識別防禦性安全工作流程與解決方案，在搭配適當防護機制的前提下，運用OpenAI受信任的網路安全模型存取能力，為客戶創造可量化的價值。

Check Point與OpenAI攜手合作，共同制定在資安領域中負責任地使用可信任的前沿AI產業標準，同時建立防止濫用的機制及管控措施。其部署採漸進模式，始於受嚴格管控的防禦性應用場景，並待相關防護措施經驗證安全無虞後逐步擴展。嚴謹有序的推進節奏充分彰顯Check Point將AI全面融入至平台的長期策略，以及對企業級安全嚴格標準與責任治理的堅持。