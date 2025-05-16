IBM：CEO 加碼 AI 因應營運亂流　預估投資將翻倍

根據IBM商業價值研究院（IBV）最新進行與發表的全球企業調查結果顯示，儘管市場環境劇烈變動、且企業內部已經出現新舊技術脫節的狀況，CEO們仍積極推動AI應用；預期未來兩年AI投資的增幅將超過一倍以上。

IBM在今年二月至四月之間進行一年一度的企業CEO調查，訪問全球2,000位CEO，其中40位來自台灣。結果顯示，超過六成（61%）的受訪CEO正積極採用代理型AI技術，且應用規模將持續擴大；受訪的台灣企業積極度（67%）略高於多數歐美與亞洲市場包括中國大陸、日本與韓國等。同時，近八成（79%）受訪的台灣CEO表示，已經著手協助員工應對使用代理型AI產生的營運與企業文化變革，比例遠高於全球平均值（64%)。

根據本次調查結果，近七成（68%）的受訪CEO認為擁有整合完備的企業資料架構，是驅動跨部門協作與創新的關鍵，也有72%的受訪CEO認為，充分運用企業專有資料才能創造生成式AI的商業價值。然而半數受訪者（50%）承認，由於近期加速投資啟用新技術，企業內部已經出現新舊技術脫節與零散狀態。

當商業環境的不確定性不斷升高，IBM建議企業善用自有數據與AI技術轉為競爭優勢。IBM公司副董事長柯恩（Gary Cohn）在本次研究報告的前言中寫道，AI技術已經自證能夠協助企業加速獲得更高的效率和生產力；具備勇氣將風險視為機會的CEO勝出的機率大增。

台灣IBM諮詢總經理林翰認為，對於AI技術，許多CEO們都嘗試在實現ROI的短期壓力與持續創新的策略考量之間取得平衡。然而，市場紀錄已經證明，不斷創新的組織，尤其在不確定因素遽增之際，仍然繼續保持創新動能的企業，將更有能力抓住商機。

受訪CEO表示，迄今只有25%的AI專案實現了預期的投資回報；僅有16%的AI專案在企業內部獲得大規模應用。

為了快速取得進展，65%的受訪CEO表示，其組織傾向於啟動易於取得投資回報的AI專案。68%的受訪CEO表示，其組織有明確的指標以衡量創新投資回報；受訪的台灣企業為AI專案設定清晰指標的比例達到78%。

52%的CEO表示，除了樽節成本，其組織投資生成式AI應用已經獲得其他效益。

僅37%認為採用新技術「因爭先而出錯」比「謹慎而正確」更好；然而64%承認，「害怕落後」的心態促使他們在尚未完全瞭解某些技術價值之前就投資採購。 對於採用新科技，受訪的台灣企業相形之下更為謹慎（53%)。

近六成（59%）的受訪CEO承認，當市場發生變化，其組織可能挪用創新資金以維持營運；而台灣企業在面對市場變化時，選擇優先維穩營運則更為明顯（68%)。67%的受訪者需要更大的預算彈性，以抓住驅動長期成長和創新的機會。

85%的CEO預估，對於規模化應用AI提升生產力和節省成本的投資，到2027年可以取得回報；半數（50%）的受訪台灣企業則更為樂觀，預期一年之內即可在前述領域取得投資回報。77%的受訪CEO預計對於規模化應用AI創造成長與業務拓展的投資可以取得回報。