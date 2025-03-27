Progress 榮獲 Gartner 評選為 2025 數位體驗平台魔力象限肯定

Progress值得信賴的AI數位體驗和基礎設施軟體服務供應商，宣布在2025（今）年Gartner數位體驗平台魔力象限中獲得認可，並已連續第四年獲得此殊榮。Progress是該評估報告的17家供應商之一。

Progress數位體驗部執行副總裁兼總經理Loren Jarrett表示，相信Progress今年再度獲選進入魔力象限，充分展現Progress致力於為企業提供現代化、可擴展且用戶友好易於使用的解決方案，以滿足人工智慧驅動的數位體驗和入口網站需求。將持續專注於為企業提供最佳解決方案，以打造引人注目的數位體驗，同時兼備靈活性和安全性，以在現今激烈競爭環境中保持優勢。

Progress’ Digital Experience（DX）portfolio使企業能夠在跨網站、入口網站和所有類型的應用程式中，快速建立強大的AI驅動數位體驗，目標是推動客戶獲取和忠誠度，為從業者和用戶提供兼具擴展性與直覺體驗的創新解決方案。透過高效管理數位行銷和安全入口網站體驗，當企業尋求比更大、更複雜平台更容易使用的替代方案時，Progress成為中型企業的首選。該產品組合的關鍵組成部分是Progress Sitefinity平台，該平台為行銷人員提供了直覺化工具以協助打造個人化的數位體驗，同時使技術團隊能夠輕鬆建立和管理這些體驗。

Progress為平台帶來了重大創新，增強了AI能力、加強安全性並簡化基礎設施管理。最新的進展包括：