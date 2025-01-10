英特爾 CES 2025 展現 AI PC 和邊緣運算

英特爾在CES 2025發布全新Intel Core Ultra（系列2）處理器，為企業、創作者以及遊戲玩家提供革命性行動運算體驗。最新的Intel Core Ultra系列處理器搭載頂尖AI增強技術，實現效率與效能的雙重提升。
英特爾聯合執行長暨產品執行長Michelle Johnston Holthaus表示，Intel Core Ultra處理器正在為行動AI和繪圖處理樹立全新標竿，再次展現x86架構卓越的效能與效率，引領個人運算的新未來。英特爾在AI PC產品的創新實力，結合在市場各領域軟硬體生態系的深度與廣度，為企業提供頂尖技術。除了在生產力、創作和溝通上為用戶提供較傳統PC更好的使用體驗外，還開創了超過400項的AI應用。英特爾將在2025年及未來進一步加強其AI PC產品組合，目前已提供Intel 18A樣品，並計劃於2025年下半年開始量產。
針對致力於AI時代維持領先地位的各家企業，英特爾推出搭載Intel vPro技術的Intel Core Ultra 200V系列處理器；該系列全新處理器可提供顯著的效能與效率提升，以及強大的安全性與可管理性，有助實現IT環境的現代化轉型。
英特爾與微軟合作，2025年將持續致力於推動AI創新、提升安全性及卓越效能。搭載Intel Core Ultra 200V系列處理器的Copilot+ PC，解鎖新一代AI生產力，同時提供長效的電池續航力。
升級版Intel vPro平台更進一步提升IT卓越標準，提供全面安全保障、現代化設備管理以及廣泛的應用程式相容，實現無縫的IT轉型與設備更新。
Intel vPro持續樹立商用運算的新標準，此平台支援先進設備群組配置、提供無可比擬的防禦與管理功能，再結合AI強化的安全性、優異的連結性和卓越的設備穩定性。
Intel vPro關鍵功能包括：
- 提升生產力：Intel Core Ultra 200V處理器為輕薄設計提供卓越的電池續航力，隨時隨地支援AI體驗。
- 先進安全性：Intel vPro Security是唯一通過MITRE ATT&CK框架驗證的硬體輔助安全技術，具有超過150種基於晶片的緩解措施。全新Intel Partner Security Engine提供獨立的平台，支援如Microsoft Pluton等第三方韌體，進一步保障敏感資料。
- 流暢管理功能：全新頻外診斷與補救工具（包括Intel Endpoint Cloud Services）可簡化遠端支援流程，確保從PC停機事件中快速復原。對於尋求靈活雲端設備管理的組織而言，Intel vPro Fleet Services是絕佳解決方案，將於今年上半年推出測試版，讓IT專業人士搶先體驗透過英特爾託管的雲端服務遠端管理PC機群。
- 無與倫比的穩定性：Intel vPro支援99.7%的應用程式相容性，IT管理者可以放心升級最新技術，無須擔心業務運作中斷業務。