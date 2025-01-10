英特爾 CES 2025 展現 AI PC 和邊緣運算

英特爾在CES 2025發布全新Intel Core Ultra（系列2）處理器，為企業、創作者以及遊戲玩家提供革命性行動運算體驗。最新的Intel Core Ultra系列處理器搭載頂尖AI增強技術，實現效率與效能的雙重提升。

英特爾聯合執行長暨產品執行長Michelle Johnston Holthaus表示，Intel Core Ultra處理器正在為行動AI和繪圖處理樹立全新標竿，再次展現x86架構卓越的效能與效率，引領個人運算的新未來。英特爾在AI PC產品的創新實力，結合在市場各領域軟硬體生態系的深度與廣度，為企業提供頂尖技術。除了在生產力、創作和溝通上為用戶提供較傳統PC更好的使用體驗外，還開創了超過400項的AI應用。英特爾將在2025年及未來進一步加強其AI PC產品組合，目前已提供Intel 18A樣品，並計劃於2025年下半年開始量產。

針對致力於AI時代維持領先地位的各家企業，英特爾推出搭載Intel vPro技術的Intel Core Ultra 200V系列處理器；該系列全新處理器可提供顯著的效能與效率提升，以及強大的安全性與可管理性，有助實現IT環境的現代化轉型。

英特爾與微軟合作，2025年將持續致力於推動AI創新、提升安全性及卓越效能。搭載Intel Core Ultra 200V系列處理器的Copilot+ PC，解鎖新一代AI生產力，同時提供長效的電池續航力。

升級版Intel vPro平台更進一步提升IT卓越標準，提供全面安全保障、現代化設備管理以及廣泛的應用程式相容，實現無縫的IT轉型與設備更新。

Intel vPro持續樹立商用運算的新標準，此平台支援先進設備群組配置、提供無可比擬的防禦與管理功能，再結合AI強化的安全性、優異的連結性和卓越的設備穩定性。

Intel vPro關鍵功能包括：