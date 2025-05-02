NetApp 儲存層網路安全　強化網路韌性

NetApp全新資料安全功能，可協助企業強化網路韌性。資安團隊現在可運用NetApp儲存設備，在儲存層採取主動式資安技術，並強化整體資安態勢。

科技進步同時推動網路威脅與網路資安防護措施的創新循環。AI的日益普及讓有心人士得以將網路攻擊自動化，促使企業必須運用機器學習來將威脅偵測自動化。此外，隨著量子運算技術日益成熟，企業亟需防範駭客預先竊取並儲存敏感資料，而在不久的將來就能輕易透過量子運算能力進行解密。

NetApp是全方位、以資安為核心設計理念的智慧型資料基礎架構先驅，並提供99.9999%的可用性保證，能讓企業對資料保護以及不中斷地存取資料充滿信心。基於這項卓越記錄，NetApp全新網路韌性功能，協助企業進一步強化資安防護策略。

NetApp資料服務資深副總裁暨總經理Gagan Gulati表示，資安團隊必須將儲存納入資安策略考量，因為儲存是資料的最後一道防線，而選擇合適的儲存設備將能在保護企業方面起到積極作用。備份與還原是儲存層安全中重要的一環，而NetApp的全方位安全功能擴展主要儲存的角色，內建自動化勒索軟體偵測與回應功能，讓企業能夠採取主動式做法來確保資料安全。透過內建的安全功能保護客戶位於任何地點、任何工作負載上的資料，NetApp已讓儲存設備成為健全網路安全策略的關鍵，重要性勘比邊界防護與端點安全工具。

NetApp 台灣區總經理朱宥鑫表示，隨著台灣各行各業加速導入AI、量子運算等新興技術，確保資料安全的能力已不再是附加選項，而是企業運作的必備基礎。台灣政府近期在資安領域的積極推動，也呼應了當前威脅態勢的轉變，反映出台灣在建立數位信任與強化區域競爭力上的迫切需求。NetApp相信，從儲存層即開始保護資料，是協助企業防範日益演變的威脅、加速創新的關鍵。唯有透過以資安為核心設計理念的基礎架構，搭配具韌性且智慧的資料策略，企業才能真正掌握網路安全之道。

為協助企業強化其儲存層的網路韌性，NetApp推出全新資料安全功能，包括：

後量子密碼：NetApp已將後量子密碼學導入適用於檔案與區塊工作負載的儲存產品組合。NetApp 以資安為核心設計理念的儲存設備能保護客戶資料免於量子威脅，藉此提升客戶、合作夥伴及監管機構的信心。NetApp採用由國際標準權威NIST所制定的加密演算法，為企業打造經過驗證、可因應未來的量子就緒安全儲存環境。

NetApp BlueXP勒索軟體防護更新：BlueXP勒索軟體防護更新的強化功能，可為NetApp ONTAP工作負載提供全方位、協同運作的勒索軟體防禦。新功能包含針對勒索軟體的角色型存取控制，讓資安團隊能運用專為有效對抗勒索軟體威脅而設計的精細權限，以及支援原生雲端工作負載的勒索軟體防護。這些進展可為企業提供強化的勒索軟體控管與防護能力，能在日益複雜的威脅環境中保護關鍵資料並維持營運。

NetApp BlueXP備份與還原工作負載支援：NetApp BlueXP備份與還原功能為ONTAP資料提供簡易、安全且符合成本效益的整合式資料保護服務。透過這些全新更新，企業將受益於重新設計的使用者介面，能更輕鬆地整合包含Microsoft SQL Server、VMware及Kubernetes應用程式等工作負載並定義3-2-1資料保護策略。

NetApp資安專業服務：NetApp正擴大提供專業的安全評估與安全強化服務，協助客戶評估並進一步強化其安全態勢，並藉由啟用NetApp內建的安全功能來協助確保資料安全。

Futurum集團研究總監Krista Case表示，在資料儲存基礎架構中建立抵禦網路攻擊的韌性從未像現在這般重要。根據Futurum進行的資安決策者IQ調查（Cybersecurity Decision Maker IQ）顯示，約有80％的受訪者表示在過去12個月內曾經歷過重大的安全事件，而有40％認為資料遺失與外洩是其組織遭遇最嚴重資安事件的顯著後果之一。NetApp於資料儲存基礎架構與服務中導入關鍵的網路韌性，包括細緻的角色型存取控制，能夠協助防堵惡意存取企圖，以及具備量子密碼的資料加密能力。

這些更新奠基於NetApp的全方位安全功能，包含內建安全性、勒索軟體防護、備份、災難還原、資料分類等，皆透過BlueXP勒索軟體防護來提供。這個以SaaS為基礎的控制平台亦包含SIEM整合等功能，以進一步強化儲存與整體安全態勢之間的連結。例如NetApp ONTAP AI驅動型自主勒索軟體保護（ARP／AI）等內建安全功能，能在混合雲的儲存層主動偵測勒索軟體（包含適用於原生雲端的ARP），保護客戶免於資料遺失與停機時間。今年稍晚，NetApp將擴大ARP／AI的網路韌性防護範圍，納入區塊儲存工作負載。