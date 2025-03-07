FortiAnalyzer 功能全面升級　釋放資安 AI 工具最大潛能

Fortinet宣布針對FortiAnalyzer進行重大升級，進一步強化其在更快速、更智慧的安全營運（SecOps）中所扮演的關鍵角色。單一、完整、複合型的安全平台，專為中型企業及受資安技能短缺影響的團隊量身打造。透過內建的FortiAI，FortiAnalyzer可自動化威脅偵測、降低IT或資安團隊人員的工作負擔，並提供具體可行的資安威脅情報，避免只有AI工具獨立運作的效率問題或限制，大幅提升資安營運能力。全新升級的FortiAnalyzer更有效協助台灣中小型企業跨越資安人員、防護資源短缺所帶來的挑戰。

Fortinet台灣區總經理吳章銘表示，台灣中小型企業長期存在資安團隊人力不足的議題，卻必須應對日益複雜且更具針對性的攻擊。借助最新升級的FortiAnalyzer，企業不再需要額外的SecOps工具，就擁有支援本地和雲端環境的即時AI驅動的安全營運平台。這對於精簡型資安團隊來說是一項重大改變，能協助他們提升威脅偵測、自動化危機處理能力，並透過單一平台，簡化關鍵安全營運流程。此次功能更新，相信能助力台灣中小型企業克服資源有限、人力不足的資安威脅挑戰，讓企業資安防護措施再進化。

企業資安團隊的主管面臨的壓力日漸增長，既要管理複雜的基礎設施，同時又要防禦不斷演進的網路威脅。在攻擊面不斷擴大、安全警報排山倒海而來、以及需緩解零時差漏洞（Zero-Day）的挑戰之下，FortiAnalyzer為企業資訊長和資安長提供了強大且精簡的切入點來擴展組織的安全營運中心（SOC），並透過單一平台為本地與雲端環境提供廣泛的防護。FortiAnalyzer具備容易部署的特性，提供集中可視性、進階性威脅偵測及自動化事件回應的能力，讓組織能快速擴展其安全營運的涵蓋範圍及應用場景，而不增加額外複雜性。

企業使用資安AI工具時，可能面臨AI工具開發過程不盡相同，因缺乏足夠大量訓練數據，或是倉促的開發過程而帶來新風險。而FortiAI是建立在Fortinet超過十年的AI創新與專利技術之上，透過AI驅動分析，能基於嚴重性、影響範圍及受攻擊可能性進行評估，對安全警報進行自動分類與排序，降低遺漏資安事件的風險，幫助資安團隊有效管理每日大量的警報。此外，FortiAI透過分析歷史攻擊數據、網路遙測與即時安全情報，強化主動式威脅獵捕，使團隊能夠專注於合規管理、長期威脅偵測及安全架構最佳化等策略性工作。

單一資料湖增強集中化可視性：整合來自能提供單一平台可視化圖表的Fortinet安全織網（Fortinet Security Fabric）的網路與安全記錄、分析及合規報告，運用強化的物聯網、安全營運中心、電子郵件安全與端點安全介面，深入解析高嚴重性事件、受感染主機及漏洞，幫助資安團隊降低營運複雜性。

來自FortiGuard Labs的進階威脅偵測與AI驅動分析：透過整合威脅情報提供更完整的可視化圖表，包含FortiGuard 入侵感染指標（IoC）及爆發性威脅偵測訂閱服務，協助分析人員更快識別與應對漏洞。FortiAnalyzer內建的AI功能，可自動識別高度優先告警，並下載相關事件處理程式、關聯規則與報告，幫助企業掌握攻擊背景、時間軸、受影響技術及相關威脅情報。此外，這些功能進一步透過零信任網路存取（ZTNA）的檢測與防護技術強化，能偵測有害內容並即時緩解新興威脅。

自動化事件回應：全新內建的安全營運中心（SOC）自動化內容包，為資安團隊配備了最新的事件處理器、回應劇本與第三方日誌解譯分析；如Armis Platform、Microsoft Office 365等，讓資安團隊能以最少的人工操作，快速控制並修復威脅。

安全織網原生整合再強化，擴展自動化連接：強化與FortiAuthenticator、FortiSandbox、FortiWeb、FortiMail 及VirusTotal的原生整合，提供更多自動化動作，縮短回應時間並提升事件解決效率。整合型的Fortinet全方位資安解決方案，能確保AI驅動的關聯分析與產出具體可行的洞察，實現端對端保護。

支援第三方設備與動態SOC服務：透過與第三方設備及動態SOC服務整合，確保企業能夠完善部署FortiAnalyzer至現有基礎架構，並透過統一平台保護其整個資安環境。

透過這些創新，FortiAnalyzer讓精簡型資安團隊，無需大量人力或多個安全工具的條件下，就能夠以大型企業級安全營運的水準來管理混合環境。憑藉AI驅動的自動化功能，FortiAnalyzer幫助企業在不增加複雜度的情況下，實現最大化規模效益，提供更快速的威脅偵測、更智慧的回應，並在統一平台內大幅降低風險。