零壹科技代理 VAST Data 搶攻 AI 智慧運算市場

零壹科技宣布成為AI數據平台公司VAST Data的授權代理商。本次合作將使零壹科技能夠為企業與大型用戶提供專為AI、深度學習與高效能運算（HPC）打造的先進數據平台，加速實現AI驅動的數位轉型。

隨著企業日益擴大AI應用規模，傳統的儲存架構與數據管理系統已無法滿足其效能與擴展需求。VAST Data提供一種嶄新的數據基礎架構設計，專為現代高強度數據工作負載打造，顛覆傳統框架。

VAST Data Platform現代化架構已獲全球先進AI數據中心、研究機構與大型企業採用。隨著VAST Data Platform納入正式代理，零壹科技將能提供可擴展、高效能且安全的AI訓練與推論基礎架構，進一步推動台灣AI部署的發展，協助台灣企業在全球AI競局中搶占先機。

零壹科技總經理 陳鍵忠 表示，VAST的核心產品為VAST Data Platform：一個能整合數據管理、儲存與運算協作平台。其基礎為VAST獨家專利的DASE（Disaggregated, Shared-Everything）架構，能夠消除資料孤島、線性擴展，並展現從地端、混合雲到多雲環境中的即時效能。

VAST Data亞太區通路與聯盟總監Joanne Ong表示，很高興攜手零壹科技協助將VAST Data Platform推廣至台灣，幫助企業或組織簡化並擴展AI基礎架構。零壹在地經驗與出色的實績，使其成為協助企業大規模導入AI值得信賴的夥伴。透過AI原生平台，台灣用戶將能在深度學習與數據分析領域發揮全新效能潛力。