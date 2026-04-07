SailPoint 影子 AI 整治服務　補足企業 AI 治理關鍵缺口

SailPoint宣佈推出全新的SailPoint影子AI整治（Shadow AI Remediation），作為其即時AI治理與安全框架的下一項重要組件。此創新方案旨在協助企業探索、監察及保障未經授權使用、俗稱「影子AI」（Shadow AI）的AI工具，進而減低企業因AI急速增長而帶來的重大安全及合規風險。

隨著愈來愈多員工在未經IT部門核准的情況下使用ChatGPT、Claude、Gemini等大型語言模型提升工作效率，這類「影子AI」正為企業帶來嚴峻挑戰：資安主管難以掌握及控制員工如何與這些平台互動，進而導致關鍵的盲點，使企業在不知情的情況下暴露在資料外洩與安全風險中。SailPoint影子AI整治服務正針對此問題提出解方，為企業提供員工使用這些工具時的即時可視性，包括監測文件上傳與互動頻率。在當前環境下，具備此能力至關重要，根據近期SailPoint發布的一份報告顯示，80%的企業表示其AI代理曾出現非預期行為，例如存取或分享不當資料。

即時掌握Shadow AI使用狀況：企業可即時了解員工如何使用未受監管的AI工具，透過提升可視性，有助企業處理關鍵風險，避免員工在不知情下將機密文件上傳至未經批准的AI模型，導致敏感資料外洩。

實現主動補救及集中化管理：資安團隊可主動防止誤用行為，例如封鎖未經授權的上傳動作、將用戶重新導向至內部允許使用的AI工具，或要求提供業務使用的正當理由，此類集中化管理有助降低資安風險，並在AI應用日益深化的環境中強化合規性。

方便部署、對用戶影響低：著重簡化導入流程，影子AI整治可透過簡單的瀏覽器擴充功能、利用Intune或JAMF等標準裝置管理工具進行部署，無需更新網絡或基礎設施，讓企業能在不影響使用體驗的情況下落實安全控管。

SailPoint產品執行副總裁暨首席暨技術長Chandra Gnanasambandam表示，很多供應商嘗試以獨立的瀏覽器或端點工具去解決影子（Shadow AI）的問題，卻忽略了整體關鍵的挑戰在於如何有效進行身分識別。我們相信，要有效管控AI的使用，最佳方法是採用以平台為核心、即時統一身分、數據與安全智慧的方式，SailPoint即時AI治理及安全框架正是奠基於此理念，透過連接個人及非人類身分，提供企業所需的背景脈絡，不僅能看見影子AI，更能有效進行治理，為影子AI提供強大的即時可視性、主動補救能力，以及無縫的部署體驗，全數深度整合於SailPoint平台之中。

影子AI整治（Shadow AI Remediation）的推出，是SailPoint全面即時AI治理及安全框架的重要里程碑，此框架將代理身分安全、機器身分安全、資料存取安全，以及影子AI整治進行統一整合，提供企業全面及統一的方案。透過將AI工具使用行為整合至SailPoint Identity Security Cloud，企業可進一步豐富其Identity Graph，補足關鍵背景脈絡，進而作出更精準的存取及風險決策。我們相信，SailPoint以平台為核心，串聯人類與非人類身分、資料以及安全智慧，能為企業在面對日益複雜的AI安全挑戰時，提供具備差異化優勢的解決方案。