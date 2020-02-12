HPE 新世代服務型平台　不受空間限制的雲端體驗

HPE 慧與科技推出GreenLake Central，提供服務型的邊緣至雲端產品組合。此軟體平台能為客戶的所有應用與資料提供一致的雲端體驗，在單一操作介面上執行、管理與最佳化混合雲IT資產。

HPE GreenLake Central能讓客戶在使用公有雲、私有雲、資料中心與邊緣工作負載時獲得更簡單一致的數位體驗。此平台可降低成本與風險，並提供更高的選擇性與控制力，讓業務更快獲得成效。

雖然雲端可以加速新應用的交付，企業組織的數位轉型任務也變得更加複雜與昂貴，而且進展緩慢。更麻煩的是，今日大部分的應用與資料仍保存在資料中心，而邊緣的應用與資料不斷以驚人速度成長。面對互不相通的混合資產，企業組織不僅無法提供一致的體驗，也無法有效掌控相關成本與風險。

HPE GreenLake Central能克服這些挑戰。可以透過單一的整合管理控制台，管理所有混合IT資產，並在單一操作介面上指導與推動數位轉型計畫，將所有工作變成服務。在此平台上，可以自由選擇用來建置應用的工具、存放工作負載與資料的位置與方式，並按使用量付費。

HPE GreenLake Central提供強大功能與優勢，幫助企業組織中的每個角色達到更高的業務成效：

－透過一致的控制儀表板與操作介面，重拾組織混合IT資產的控制權。CIO將成為企業各部門的服務代理人（service broker）。CIO可以監控各種KPI，諸如安全性、容量、成本、合規性與資源使用率等，並採取適當行動。HPE GreenLake Central將自助式服務體驗帶到內部部署環境，讓CIO擁有無與倫比的能見度與控制力，使其能夠專注於創新與推動公司策略，並將混合IT的管理從被動變成主動。

－在即用即付（pay-per-use）的平台上以點擊方式迅速編寫、發布與部署程式碼，而不用擔心底層的基礎架構限制。開發者可以透過市集取得HPE及合作夥伴提供的各種工具與服務，利用單一工具台（workbench）迅速設計與建置應用。

－即時掌握混合IT資產的技術支出，以了解使用者、團隊與業務單位的支出，以及公有雲、私有雲、資料中心和邊緣環境的支出。HPE GreenLake Central讓財務部門獲得前所未有的成本能見度，確保專案保持在預算內。

－透過一個整合畫面 ，掌握組織混合IT資產的治理與安全狀態。使用者可以利用KPI儀表板辨識風險，並在應變措施中運用1000多種控制項，確保其符合公司與產業規定。使用者可以輕易識別與解決風險與問題，並獲得完整報告，大幅縮短稽核時間。

－不論是邊緣或雲端的工作負載都能享有一致的雲端體驗帶來的簡便性。