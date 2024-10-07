F5 推出 NGINX One 簡化開發、營運和平台團隊的應用安全和交付

F5全面推出F5 NGINX One，它將先進的負載平衡、Web和應用伺服器、API閘道和安全功能整合到一個專用套件中。客戶現在可以從單一雲端管理介面，輕鬆地管理和保護F5 NGINX用例和NGINX開源版本。與傳統的分散式孤立運作相比，端到端可視性可以加快應用的上市速度，並更有效地實現人工智慧等進階功能。

這項新方案使NGINX技術更易於部署，釋出競爭對手無法追趕的功能。NGINX One將之前的獨立產品如NGINX Plus，整合為統一的解決方案，進而節省成本並簡化部署。透過新的NGINX One控制台，企業可以確保全球政策的合規性，並建立NGINX的全面視圖，使企業能夠更輕鬆地為團隊和業務做出正確的決策。

F5 NGINX副總裁兼總經理Shawn Wormke表示，成功的應用部署是團隊合作的成果，應用交付和安全功能以及相應的可視性，通常被分散在各個群組之間。NGINX One非常適合現代、短暫性和雲端原生應用程式元件，例如容器和Kubernetes等，提供一個高效、具成本效益的解決方案，可以跨多個團隊有效地優化、擴展和保護複雜的應用和API環境。

現今，企業中的應用程式團隊面臨前所未有的挑戰，要在多樣化環境中交付應用，從高效能「裸機」伺服器到虛擬機、龐大的Kubernetes集群，跨資料中心和公有雲。統一應用的安全性、合規性和應用交付配置策略，對新的、廣泛分佈的應用架構帶來更大挑戰。對於許多企業來說，維持混合和多雲環境的同時運作將增加相當大的營運成本。

NGINX One協助開發、營運和平台團隊能更輕鬆地在任何環境下擁有、最佳化和管理NGINX元件，提高應用程式的安全性和交付能力。透過NGINX One控制台，團隊可以在整個應用生態系統中廣泛、輕鬆地實施安全性政策，接收和實施設定指南，並自動化版本和程式修補更新，這些都助於確保合規性。

許多企業同時運行NGINX Plus和NGINX Open Source，但過往在進行更改或新增NGINX用例時缺乏跨團隊視圖。NGINX One擴展了多個功能的可視性和可觀察性，實現了統一的策略實施，並確保開發團隊可以根據業務需求擴展應用。NGINX One還提供更新的可視化工具，能夠清晰地監控並向應用交付工作流程中的每個團隊提供資料，進一步強化零信任計劃和AI推理解決方案等吸引人注目的應用案例。

隨著應用交付變得越來越複雜，NGINX One提供簡化和集中的管理，使企業能夠更快地進行創新，而不會影響安全性或可觀察性。NGINX One控制台與F5 Distributed Cloud Services不斷增長的功能集一起運行，提供基於SaaS的可視性和管理，因此客戶只需在更新的GUI中單擊幾下，即可添加安全性和優化功能。過往，平台和網路操作通常需要執行一系列手動任務，來配置和更新在不同基礎設施環境中執行的應用實例。

企業現在可以從整個F5解決方案組合的效能優勢中受益，將可觀察性、授權和配置全部集中在一個平台。這種方法使新的應用和API安全及優化功能可以跨NGINX和分散式雲端服務部署。此外，NGINX One還提供了一組新的遙測和人工智慧功能，可以進一步洞察應用效能、安全性和擴展需求，包括發現需要改進的領域並提供具體建議。

IDC軟體開發、DevOps和DevSecOps 專案副總裁Jim Mercer指出，微服務的容器化應用和應用元件的成功，必須仰賴許多獨立團隊的合作，NGINX One的設計推出是為了更輕鬆地協調這些工作流程。此版本的升級是將NGINX從主要的開發工具轉變為更成熟的企業級SaaS解決方案。因此，企業可以減少使用某些單點解決方案，因為他們可以看到整個NGINX應用環境的效能和安全資料，而不必局限於單一Kubernetes叢集。