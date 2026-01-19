PowerStore 再升級：高密度 QLC、免費資安防護更新與檔案管理簡化

PowerStore最新版本帶來多項創新，涵蓋QLC技術、資安防護與統一化檔案服務。主要亮點包括透過高容量QLC硬碟有效降低成本、提供強化資料保護的進階複寫選項，以及檔案系統功能升級，協助企業在兼顧效率與安全性的前提下，因應持續成長的營運需求。

在前所未有的不確定環境下，企業一方面必須面對熟悉卻日益嚴峻的挑戰，資料量呈指數型成長、資安威脅持續升高；另一方面，還需在「零停機」的高度期待下，承受以更少資源完成更多任務的巨大壓力。

PowerStore提供具前瞻性的現代化平台，協助企業將資料轉化為關鍵策略優勢。此次亦宣布，PowerStore透過在儲存密度、資安防護與營運簡化等面向的創新，為企業在多變環境中掌握主導權提供所需工具。

早期的QLC解決方案往往迫使企業在效能、成本與可靠性之間做出取捨。當PowerStore的QLC型號問世時，其憑藉先進的軟體架構，徹底顛覆了市場對QLC的既有印象，成功將具成本效益的QLC轉化為真正的企業級主力平台。客戶可享有與TLC機型同等的超高速NVMe效能、次毫秒等級延遲，以及先進的全天候資料減量功能，同時將總持有成本降低最高達15%。

如今，隨著30TB QLC硬碟的導入，PowerStore在更精巧的機身空間中，帶來更顯著的成本節省。企業現在可在僅2U機架空間中儲存高達2PBe的資料容量 ，不僅讓每個機架單位的儲存容量倍增，亦可將能源效率提升最高達23%。面對能源成本上升、儲存需求成長以及預算日益緊縮等挑戰，PowerStore Q機型能協助企業有效降低前期投入，同時在不犧牲效能與可靠性的前提下，提供可觀的長期電力與空間節省效益。

網路犯罪與非預期停機事件始終是企業無法忽視的潛在威脅，使資料保護成為不可妥協的核心要務。PowerStore透過全天候資安防護機制，結合多項全新功能，協助企業輕鬆打造完善的防禦策略，確保資料在任何情況下皆能維持安全與可存取性。此次免付費的軟體更新重點功能包括：