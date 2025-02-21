日本 THK、達明機器人親臨 TIMTOS 2025 解密智慧智造市場攻略

全球科技巨擘紛紛視人形機器人為公司的下一個成長動力，市場樂觀認為這將推動機器人產業快速發展，迎來未來市場大爆發。而工具機產業正逐漸成為機器人供應鏈的一員，在TIMTOS 2025 Keynote X Forum活動，來自國內外重量級講者將揭露台灣工具機業者的新機遇。

台灣工具機產業近年受到地緣政治、通膨升溫、缺乏匯率優勢等多重影響，訂單減少、出口總額下滑。然而，在AI與機械動力技術日趨成熟下，已有業者布局題材能見度提升的人形機器人，取得產業新機遇。

從去年以來，人形機器人就成為科技熱門焦點。像是AI晶片龍頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳看好人形機器人的發展前景，推出人形機器人的開發計畫，並陸續洽談多家台廠工具機業者，展開未來的合作；特斯拉（Tesla）執行長馬斯克則計畫在今年生產數千個人型機器人Optimus，並於後年生產5萬至10萬個人形機器人。

根據調研機構TrendForce評估，今年機器人大廠逐漸進入量產階段，2024年至2027年的市場規模年複合成長率達154%，到了2027年全球市場產值有望達到20億美元以上。再者，TrendForce近一步表示，隨著勞動力短缺、人口高齡化，促使人形機器人在陪伴與社會照護領域的需求，顯著增加，因此預期相關服務型機器人可望在未來兩年內受到重視。

人形機器人所需要的關節驅動零件，如滾珠螺桿、減速機、交叉滾柱軸承、伺服馬達、驅動器、控制器等，都有台廠工具機業者切入的商機，包括台灣精銳、利茗機械、盟立、上銀、和大、宇隆等台廠工具機業者，陸續切入國際機器人大廠供應鏈，生產機器人關節驅動模組的減速機。有產業人士認為，日後台灣產業鏈一旦成為機器人生產的關鍵角色，將成為新的護國神山。

即將在今（2025）年3月3日至8日於台北登場的全球指標智慧製造暨工具機展TIMTOS，此次在3月4日的產業周邊活動中，邀請國內外工具機產業重量級講者，探討產業洞察AI、機器人商機，必須因應補強的人力資源、結合相關技術的解決方案等。

在主題演講（Keynote）部分，全球客戶開發並製造線軌、滾珠螺桿等機械元件的日本THK集團董事長兼執行長寺町彰博，從製造業面對AI時代的角度出發，並以THK營運為例，探討產業未來所需要的人力資源解決方案。

台灣廣達集團旗下廣明的轉投資子公司達明機器人，由該公司總經理陳尚昊擔任主題演講的講者，分享達明發展可與人一起協作、內建視覺系統的協作型機器人成果。

達明是全球唯一、有台灣血統的AI視覺協作機器人品牌，其生產的協作型機器人，不同於傳統的工業型機器人，因需要進行人機協作，必須符合安全規範，以及展現較高的安全性、靈活彈性，目前客戶遍及電子、半導體、玩具、娛樂、食品及醫療等領域。

由於達明能針對潛在客戶，進行導入前的評估及模擬，包括透過AI Training（人工智慧訓練），可逼真模擬導入後對工作情境的想像。因此，在此次論壇上，達明也將安排模擬橋段，帶領現場聽眾互動、體驗。

接著在專家論壇階段，來自日本、台灣與德國的業者，包括東京精密株式會社董事長兼執行長吉田均、友嘉集團美國MAG商務開發副董事長陳天華、台灣西門子數位工業總經理黃欣心、上銀科技資深處長張坤耀，以工具機產業的智造力與永續力為主題面向，剖析業界脈動、未來趨勢與實務策略。

主辦單位外貿協會及台灣機械工業同業公會表示，TIMTOS 2025 Keynote X Forum為實體論壇，活動以全英文進行，現場備有同步口譯機服務，歡迎關心工具機產業未來的業者參加。

更多詳情：TIMTOS全球指標智慧製造暨工具機展 主題演講 X 產業論壇

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