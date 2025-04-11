Logitech 商用視訊協作大躍進　邁向智慧辦公新時代

隨著混合辦公模式成為企業新常態，Logitech for Business（羅技）推動全新「Logi Work（智慧辦公）」理念，致力打造「更智慧、更快樂、更健康」（Smarter、Happier、Healthier）的現代工作體驗，協助企業因應工作模式轉型，提升協作效率與員工福祉。此次同步推出多款新品，包含Rally Board 65全功能視訊協作觸控螢幕、Rally Camera Streamline Kit攝影機擴充套件組，以及Logitech Spot智能空間感測器，並結合Logi View地圖功能與Logitech Service 會議及辦公空間管理服務方案，提供企業一站式、可擴充的混合辦公方案。

混合辦公常態下，企業面臨三大挑戰：會議技術門檻高、複雜的會議空間管理和繁重的IT維運負擔。為應對這些問題，Logitech推出系列新品，專為提升會議效率與智慧化空間管理而設計，讓企業與員工享有更流暢的視訊協作體驗。面對工作模式與企業文化的演進，企業更需透過智慧協作工具強化團隊連結，推動線上與線下協同，創建共享的工作環境，奠定組織韌性與人才吸引力的基礎。

Logitech大中華區通路策略總監兼香港台灣區總經理施前江表示，Logitech深刻理解企業在轉型過程中的實際協作需求，以簡單、智能與永續（Smarter、Happier、Healthier）為核心，持續推出創新視訊協作解決方案，協助企業打造靈活、高效且具韌性的智慧辦公環境。透過直覺化的AI技術與易於部署的產品設計，讓員工無論身在何處，都能輕鬆參與協作，提升溝通品質與團隊連結，激發員工參與感與歸屬感，強化人才吸引力與企業競爭優勢。

結合65吋觸控螢幕與AI驅動視訊攝影機，專為會議室與開放式辦公空間設計，提供更直覺、高效的協作體驗。配備滾輪腳架便於靈活移動，標配2支觸控筆，提升互動流暢度。簡易部署免IT支援，內建環境感測器除了可以分析會議室使用率，更可以了解會議室環境空氣品質等環境資料提升工作場所健康情況。企業可選購腳架，輕鬆升級會議室、開放辦公區與遠距教學場域，實現高效混合協作。