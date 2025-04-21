HPE Aruba 全新虛擬私有雲與地端部署選項

HPE以安全優先、AI驅動（Security-first，AI-powered）為核心的網路管理解決方案HPE Aruba Networking Central推出全新部署選項，包括專為高度雲端敏捷性需求的環境，如：特殊資料安全性、資料控管與合規性的企業所設計之虛擬私有雲（Virtual Private Cloud，VPC）環境，以及在未連接雲端的地端作業模式。透過此次擴充，HPE是業界可提供最先進且完整網路管理功能，且唯一可透過客戶專屬VPC、地端、公有SaaS或網路即服務（NaaS）等多元方式提供雲端原生AI營運功能的供應商。

HPE Aruba Networking Central On-Premises for Government提供全新的部署選項，包括具備FIPS 140-2認證的伺服器硬體以符合政府相關資安規範。此全方位網路管理解決方案可提供企業用於提升管理效率的新興應用，如特別需要透過地端實體隔離（air-gapped）和雲端VPC以進行更嚴格控管的AI 資料擷取、訓練和推論等最新AI人工智慧應用。此外，公有雲與VPC部署選項可充分發揮HPE GreenLake雲端平台全球佈局的優勢，在許多地區提供私有雲服務。

HPE Aruba Networking Central其他創新功能包括全天候自動化網路AIOps功能，持續監控有線與無線關鍵網路連線，最佳化網路效能並即時偵測潛在問題。其內建AI助理扮演網路監控與資料收集角色，提供網路健檢，以協助擴充現有網路容量與效能、補強資安防護缺口，並能在影響網路運作之前，即時識別錯誤組態，隨時維持和最佳化網路營運。

HPE Aruba Networking Central亦透過強化的IT監控解決方案，為異質網路環境與關鍵IT應用提供全方位的網路可觀測性與資料湖遙測功能。新增功能包含由HPE旗下公司OpsRamp提供一年的第三方設備監控服務。此外，HPE Aruba Networking Central也能為即時應用程式提供更全面的可視性功能，如：Microsoft Teams顯著提升其語音與視訊通話品質和功能。新增的重要功能與優勢包括：

四種彈性部署選項：HPE Aruba Networking Central為目前市面上提供最多部署選項的網路管理應用解決方案，可支援雲端 SaaS、虛擬私有雲、地端部署，以及網路即服務（Naas）等四種模式，以滿足企業與政府機構的需求，並符合一般資料保護規則（GDPR）及美國金融監管局（FINRA）的法規限制與標準。

全天候AI驅動自動化網路助理：擴展HPE Aruba Networking Central的AIOps功能，凡是偵測到效能問題，便會發出優化提醒，以提升工作效率。

擴增全球網路入口PoP點（points of presence）：於美國、加拿大、歐盟、中東與非洲、亞太地區及中國皆設有據點，確保雲端部署的HPE Aruba Networking Central能快速且高效傳輸資料。

擁有業界最大的資料湖：涵蓋逾520萬台管理裝備與20億個網路端點的遙測資料，分別較去年增長30%與100%。挾著擁有業界最大資料湖的優勢，透過此次擴展，HPE Aruba Networking Central能獲得獨特且匿名的遙測資料，讓進階AI功能和模型更有效進行預測分析與提供建議。此次擴展亦包含先前公布的AIOps功能，可安全整合多種生成式AI（GenAI）大型語言模型（LLM）。

擴展第三方可觀測性的應用範圍：提供新推出的HPE Aruba Networking Central OpsRamp Extension一年期授權訂閱服務，擴展先前發布的Cisco、Arista與Juniper Networks等第三方供應商裝置監控功能。

整合端對端遙測功能，提升Microsoft Teams語音與視訊通話的使用體驗：透過與Teams整合，HPE Aruba Networking Central可利用Teams回傳的資料進行關聯分析及採取對應行動，進一步強化即時識別問題、疑難排解並提升網路服務品質（Quality of service，QoS）的能力。

廣泛的整合型API：分享全方位網路可觀測性資訊，如應用程式狀態、裝置位置與網路裝置遙測資料，並可與其他企業IT工具整合。藉由源自逾20億個端點的資料湖而實現的AI驅動遙測洞察，HPE Aruba Networking Central已成為IT關鍵服務中，提供網路可觀測性的「真實資料來源」（source of truth）。

HPE Aruba Networking Central自2014年推出以來持續擴充進化，為有線與無線區域網路（LAN）、廣域網路（WAN）及物聯網（IoT）環境提供網路配置、管理、監控與故障排除能力，並整合涵蓋整個基礎建設營運生命週期所需功能。