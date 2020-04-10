思科擴展全新 Cisco Designed 商務產品組合

思科在亞太區推出全新Cisco Designed商務產品組合，集合機器學習、人工智能及雲端驅動解決方案的強大功能，並簡化購買、安裝及維護程序，旨在滿足中小型企業的需要，得以專注發展其核心業務。

思科為旗下Cisco Designed商務產品，專門為中小型企業提供合適的端對端精選產品，全面滿足在連線、資安、協作、雲端及網際網路連接方面的需要。為支持中小型企業業務發展，思科提供快速回應時間及專業知識即時存取，帶來簡單易用及順暢的用戶體驗。最新產品組合包括：

：為進一步降低成本及複雜性，並提高營運效率，思科的產品組合解決方案支援關鍵科技範疇，協助迅速增長的企業。即將推出的解決方案包括快速辦公室設置、安全訪客無線網絡存取、無縫遙距工作體驗、勒索軟件防禦，以及安全商業交易服務。

：最新的思科商用無線流動應用程式為讓個人或公司可輕鬆透過智能手機隨時隨地配置並管理網絡。有關應用程式可於App Store或Google Play下載。

：全新的Meraki Wi-Fi 6接入點將Wi-Fi 6高速及高密度功能，整合至Meraki雲端管理平台的接入點中，為愈來愈多尋求快速實現數位化的企業帶來更大的靈活性。

：除了能有效降低存貨損耗及其他風險，亦能就不同範疇提供別具價值的商業見解，例如辨識哪些展覽品較吸引參觀人士駐足欣賞，以至停車場內停車位的使用率。

思科日本、中國及亞太地區商業及中小型企業務部總經理Bidhan Roy表示，中小型企業著重個人化。在現時的總體經濟環境下，思科致力透過科技協助中小型企業繼續以穩健、安全及機靈的方式發展，讓他們得以專注維持業務正常運作。