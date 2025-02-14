NetApp 創新區塊儲存　滿足現代工作負載需求

NetApp宣布更新其企業級儲存產品組合，擴展NetApp ASA A系列，新增專為各種規模企業與組織設計的系統，可加速並整合區塊工作負載。除了宣布新的網路復原功能外，這些系統還能讓企業得以建立無資料孤島的資料基礎架構，既能在智慧環境中執行，也專為智慧而打造。

企業與組織必須重新構思其資料策略，以獲得所需的資料靈活性和信心，成功實現IT營運現代化，進而推動高效率創新。如今，NetApp推出三款全新企業級儲存系統，可為企提供更多操作簡易、功能強大且經濟實惠的儲存選項，這些儲存系統是智慧型資料基礎架構框架的一環，能滿足現在和未來數年特定工作負載的需求。

全新高效能NetApp ASA A20、A30和A50系統，可為各種規模的公司提供區塊儲存，適用於資料庫和虛擬機器等關鍵任務應用程式。三款系統非常適合小型部署，包括遠端辦公室或分公司。NetApp ASA系統具有以下優點：

操作簡易：可以利用NetApp ASA系統，透過輕鬆的儲存實現營運現代化，幾分鐘內即可完成部署，幾秒鐘即可完成布建，並一鍵完成保護。橫跨整個儲存環境（包括NAS和SAN）的通用管理工作流程，讓客戶能夠享受大規模的操作簡易性，且能隨著未來需求成長。

功能強大：可透過提供一致效能，並可彈性地從小規模開始擴展至PB級容量的儲存架構，更快速、靈活地運作。內建的業務持續性、99.9999%的資料可用性保證、以及勒索軟體復原保證，有助於降低企業的營運風險，確保安心營運。

經濟實惠：不僅能受益於比業界其他系統低30至50%的前期成本，而且在升級到全快閃ASA時，還能透過節省達97%能耗和更低的營運管理費用，獲得更高的投資報酬率。

NetApp資深副總裁暨企業儲存事業部總經理Sandeep Singh表示，不到一年，NetApp就更新整個統一化儲存、最佳化的區塊儲存和物件儲存的產品組合，彰顯對不斷創新的承諾。憑藉業界最全面的儲存產品系列，以及內建的網路復原功能，提供比同業更快捷、操作更簡易、更具擴展性且更經濟實惠的系統，能針對任何工作負載或預算量身打造。NetApp透過智慧型資料基礎架構協助企業應對現代資料管理的挑戰與機會，此基礎架構可最佳化營運、降低風險並加速AI轉型。

全新ASA系統也將在FlexPod整合式基礎架構中提供，透過預先測試和驗證架構，提供簡化資料中心營運和加速企業應用程式部署的額外優勢。

NetApp台灣區總經理朱宥鑫表示，對台灣而言，現在正是一個令人振奮的時刻。根據數位發展部（MODA）的預測，台灣的數位經濟預計在2026年前成為兆元產業。要在數位優先的環境中取得競爭優勢，台灣企業與組織需要健全的智慧數據基礎架構以管理策略性工作負載並推動業務成長。透過NetApp全新的ASA系統，將能協助企業與組織在擴展性、效能與成本之間取得最佳平衡。

NetApp持續強化企業儲存產品組合的內建網路復原功能，也將於今（2025）年稍晚發布適用於區塊儲存系統、並整合人工智慧技術的 NetApp ONTAP 自動勒索軟體防護（ARP/AI）。本次更新將奠基於ARP/AI現有功能之上，是首個針對NAS系統的即時威脅偵測與回應機制，並將其網路復原防護功能擴展至SAN客戶。

為了進一步降低企業營運風險，NetApp正推出勒索軟體偵測方案。若某些勒索軟體攻擊未能即時被偵測，NetApp的專業服務將能協助復原，且初期不收取任何費用。