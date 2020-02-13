紅帽商業自動化系列產品新增預測模型功能

紅帽公司最新版本Red Hat Process Automation，除了增加預測式決策模型的AI 應用功能，還可透過微前端（Micro Frontends）架構支援流程和決策的業務開發。此外，新產品還推出更多可提升Red Hat Process Automation使用體驗的功能，大幅強化業務開發人員工具組。

Red Hat Process Automation是一套專為商業決策與流程自動化而設計的產品，可讓IT部門與業務團隊更緊密合作，並讓IT人員更有效率地執行和強化商業策略和流程、自動化商業營運，及評估實體、虛擬、移動和雲端等異質環境中的商業行為。

Red Hat Process Automation透過AI技術自動化決策流程，可讓使用者在決策管理過程中結合預測式分析，建置智慧型的自動化系統，有效地解析並因應市場變化。

使用最新版的Red Hat Process Automation，客戶可以導入並執行預測模型。預測模型是使用產業標準的預測模型標記語言（Predictive Model Markup Language, PMML），在機器學習（ML）平台上創建與訓練預測模型，並整合使用這些模型做決策管理的資訊，以達成特定業務所需的規則自動化

透過將預測功能整合到決策模型標記（Decision Model and Notation, DMN）決策模型中，使用者不僅可以自動分析資料採取行動，還能清楚瞭解自動化系統如何得出特定結論。高透明度與控制力讓AI有據可循，並讓企業更有效地遵守歐盟一般資料保護條例（GDPR）等法規的要求，特別是支援自動決策解釋的特定條款。

在建置和部署應用服務達成商業流程和決策自動化的過程中，商業分析師與傳統開發人員扮演同樣重要的角色。透過Red Hat Process Automation，每個團隊都可以使用針對特定需求和專業技能量身訂做的工具、保有IT部門所要求的治理和監督能力，並充分利用雲原生架構的優勢。

單體式的前端程式庫可能會阻礙企業充分利用更模組化與輕量化的方法，例如以容器為基礎，並與雲原生應用開發息息相關的微服務。透過新版的Red Hat Process Automation應用程式建構元件，客戶可以採用類似的模組化方法，利用微前端架構，分解流程型和決策型商業應用的用戶端介面。這些微前端可以被獨立管理，並讓整個應用擁有擴充性、敏捷性和控制力。

最新版的Red Hat Process Automation提供了多項可改善整體使用體驗的進階功能，包括：