戴爾科技全新 PC 產品組合推動創新

戴爾科技集團在數十年的PC創新基礎上推出全新而簡化的產品組合，搭載On-Device AI（終端AI技術）以實現終端使用者發揮更好的創造力及生產力。

戴爾透過全新產品設計、更高的效能和電池續航力、最新晶片創新技術，以及引領業界的軟體、管理與永續性，擴展旗下的產品組合。戴爾在PC、顯示器、服務和配件方面採用統一品牌形象，企業可以更輕鬆找到當前和未來所需正確的技術解決方案。

購買PC可能是一種複雜的體驗，需要考慮許多因素：品牌、型號、外型尺寸、效能、顯示卡、儲存和材質。事實上，有74%的消費者會因感到不知所措而放棄購買科技產品。戴爾全新品牌定位將備受信賴的「Dell」名稱置於核心位置，並推出三大PC類別：

Dell：專為遊戲、學習和工作而設計。

Dell Pro：專為專業級生產力而設計。

Dell Pro Max：專為極致效能而設計。

Dell和Dell Pro產品線已擴展至顯示器、配件和服務，為整體客戶產品組合提供一致的消費者及使用體驗。

AI PC具有促進成果及改變我們工作與娛樂方式的能力。全新Dell AI PC配備內建NPU技術提供適合於特定工作負載需求的AI效能，打造更智慧、更個性化的使用者體驗。它們具備執行最新現成第三方AI應用程式的能力。戴爾在其廣泛的Intel產品陣容上，新增Intel Core Ultra處理器（Series2），並以AMD Ryzen處理器擴展AMD選項，同時持續與Qualcomm合作，為使用者提供適用於適當使用情境的正確裝置。

全新裝置包含Dell、Dell Pro與Dell Pro Max讓使用者可以：