戴爾科技全新 PC 產品組合推動創新

戴爾科技集團在數十年的PC創新基礎上推出全新而簡化的產品組合，搭載On-Device AI（終端AI技術）以實現終端使用者發揮更好的創造力及生產力。
戴爾透過全新產品設計、更高的效能和電池續航力、最新晶片創新技術，以及引領業界的軟體、管理與永續性，擴展旗下的產品組合。戴爾在PC、顯示器、服務和配件方面採用統一品牌形象，企業可以更輕鬆找到當前和未來所需正確的技術解決方案。
購買PC可能是一種複雜的體驗，需要考慮許多因素：品牌、型號、外型尺寸、效能、顯示卡、儲存和材質。事實上，有74%的消費者會因感到不知所措而放棄購買科技產品。戴爾全新品牌定位將備受信賴的「Dell」名稱置於核心位置，並推出三大PC類別：
- Dell：專為遊戲、學習和工作而設計。
- Dell Pro：專為專業級生產力而設計。
- Dell Pro Max：專為極致效能而設計。
Dell和Dell Pro產品線已擴展至顯示器、配件和服務，為整體客戶產品組合提供一致的消費者及使用體驗。
AI PC具有促進成果及改變我們工作與娛樂方式的能力。全新Dell AI PC配備內建NPU技術提供適合於特定工作負載需求的AI效能，打造更智慧、更個性化的使用者體驗。它們具備執行最新現成第三方AI應用程式的能力。戴爾在其廣泛的Intel產品陣容上，新增Intel Core Ultra處理器（Series2），並以AMD Ryzen處理器擴展AMD選項，同時持續與Qualcomm合作，為使用者提供適用於適當使用情境的正確裝置。
全新裝置包含Dell、Dell Pro與Dell Pro Max讓使用者可以：
- 多日電池續航力讓生產力更持久。
- 隨處享受現代化與專業級設計。Dell Pro系列以耐用性為設計核心，可承受至少三倍的轉軸往復使用情況，以及日常使用中的摔落與碰撞，同時仍保有時尚美觀的設計。全新散熱技術將氣流提升20%，使該系列成為戴爾史上最安靜的商用筆記型電腦。
- Dell Pro Max行動與桌上工作站搭載頂級效能與專業顯示卡，以處理密集的工作負載及驅動高需求應用程式。此經重新設計的產品系列採用全新專利散熱設計，具有比前代更優秀的效能表現。
- 使用安全且易於管理的商用AI PC，簡化IT管理並在不斷轉型的威脅中持續受到保護。現在IT人員可以遠端管理整個Dell Pro裝置組合，包括PC、顯示器和配件。戴爾提供全面性裝置管理解決方案，有效降低營運成本和設定時間及延長正常運作時間。透過Dell ProSupport Plus，IT人員可運用AI驅動技術、自動化自我修復及必要時支援，以最大化PC的正常運作時間。
- 透過模組化設計以及在整個產品組合中增加採用回收、可再生和低排放材料，推動永續發展並延長PC使用壽命。Dell Pro和部分Dell Pro Max是採用模組化USB-C連接埠設計的商用筆記型電腦。
- 透過全新顯示器享受頂級螢幕效能，包括全球首款採用增強型IPS Black的顯示器，具備3000:1對比度和最高五星級TUV眼部舒適度驗證。