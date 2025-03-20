Red Hat 與 Fujitsu 合作提供 AI 就緒的 vRAN

Red Hat宣布與Fujitsu（富士通）展開全球合作，於運用Kubernetes為基礎架構創建的混合雲應用程式平台Red Hat OpenShift上，提供虛擬化無線接取網路（vRAN）解決方案。Fujitsu選擇Red Hat OpenShift作為其首選混合雲平台，提供雲端原生、AI就緒的vRAN解決方案，賦能服務供應商提升效率、優化網路，並以更高的一致性和靈活性將營運拓展至多樣化的應用程式中。

透過本次合作，Fujitsu O-RAN O-Cloud解決方案將奠基於Red Hat OpenShift上，以雲端原生平台支援虛擬化和容器化的開放式無線接取網路（Open RAN）功能，以及RAN的軟體元件和AI所需的工作負載。由於服務供應商在大規模部署和營運RAN時，其涵蓋範圍通常包含網路中的數千個站點，因此極需具高度自動化、靈活性和安全性的功能。以Red Hat OpenShift作為Fujitsu vRAN解決方案的通用平台，客戶將能取得：

進階調度和自動化：Red Hat OpenShift提供零接觸配置（zero-touch provisioning，ZTP）並內建自動化功能，服務供應商可於通用平台上管理各種規模的下一代RAN網路。

超低延遲和效能提升：Fujitsu vRAN運行於Red Hat OpenShift上，並搭載Arm伺服器，能為服務供應商提供更節能的替代方案，以實現更低延遲、確定性處理（deterministic processing）技術，以及用於增強網路效能的專用硬體加速。

AI就緒vRAN：服務供應商得以藉由Red Hat OpenShift在單一平台上透過強化的安全功能進行擴展，並管理虛擬化、雲端原生和支援AI的應用程式，擴大新的商業機會。

運用Red Hat OpenShift作為通用雲端平台，賦能服務供應商透過改善資源共享、生產力和自動化實踐，可有效降低總體擁有成本（TCO）達40%。採用Red Hat OpenShift的Fujitsu vRAN符合O-RAN聯盟為RAN和O-Cloud架構設定的開放運算標準，提供由開源創新和社群貢獻驅動的整合解決方案。

Red Hat全球電信生態系副總裁Honoré LaBourdette表示，RAN的未來是AI，且將以雲端原生技術驅動。Red Hat與Fujitsu攜手合作，協助服務供應商全面釋放RAN的潛力，將虛擬化、容器化及AI工作負載整合至廣泛的網路覆蓋範圍，以實現網路效能與優化的躍升。

Fujitsu Limited行動系統事業部負責人Masaki Taniguchi指出，與Red Hat擴展長期合作關係，在現今AI時代中為服務供應商深化和擴展RAN功能。Red Hat OpenShift 提供開放且可高度擴展的雲端原生平台，為RAN提供關鍵的靈活性與整合能力，服務供應商得以更輕鬆高效地滿足日益增長的網路需求。