Synology 全新 AI 智慧辨識攝影機　助企業主動守護場域安全

Synology群暉科技推出BC800Z變焦子彈型攝影機，具備先進AI影像辨識功能、4K錄影畫質、優異低光源表現，以及經認證的耐用性，為企業帶來智慧且可靠的監控解決方案。

Synology監控事業群協理林立表示，BC800Z延續Synology 10多年在AI影像辨識領域的專業經驗，將車牌辨識、煙霧偵測、以及人車流量統計等進階分析能力帶到邊緣裝置，實現更快速且即時的監控反應。憑藉4K畫質與卓越低光源表現，BC800Z可以為高要求的影像監控部署，提供安全、穩定且高效的錄影體驗。

BC800Z具備8MP（3840×2160）解析度並支援30 FPS影像，搭載4.38–9.33 mm變焦鏡頭，水平視角範圍從112.1°至47.5°，可提供銳利成像與靈活的監控覆蓋範圍。1/1.8吋星光級感光元件與混合式白光／紅外線補光，能在低光源環境中確保清晰畫面。全鋁合金機身通過IP66、IP67與IK10認證，具備堅固耐用的防塵、防水、防撞性能，確保在嚴苛的監控環境中仍能穩定運作。

BC800Z擁有邊緣端AI辨識與事件偵測能力，確保極低延遲與高效能的影像運算，還支援煙霧偵測、車牌辨識，以及人流與車流統計等智慧功能，迅速判斷即時事件。同時，BC800Z搭載進階影像分析技術，如入侵偵測、Instant Search與自動追蹤（Auto Tracking），讓使用者能主動應對突發狀況，更快、更準確且更安心地守護場域安全。

BC800Z從系統完整性到資料傳輸與儲存層層防護，提供全方位的安全和可靠度保障。首先透過HTTPS與SRTP達成影像與資料的端對端加密，而microSD卡備援機制則可在網路中斷時持續錄影不中斷。另外，BC800Z通過NDAA/TAA認證，適用於政府及企業等高標準部署環境，確保監控資料的機密性與可用性。

自BC800Z起，Synology後續上市的攝影機機種，將分開銷售設備與授權，且攝影機價格將因應新制度調整，提供使用者更高的部署彈性與成本效益。另外，Synology NAS與DVA系列產品仍會內建攝影機授權，使用者若有多台攝影機部署需求，可再額外購買授權。