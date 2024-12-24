AWS 資料庫功能全新升級　Amazon Aurora DSQL 正式發表

AWS在2024年re:Invent全球大會上，推出關聯式資料庫Amazon Aurora和快速NoSQL鍵值資料庫Amazon DynamoDB的全新功能，旨在滿足企業橫跨多個基礎設施區域（Region）運行工作負載的高要求，確保在多個區域間實現高度一致性、低延遲和最高的可用性，同時相容SQL和NoSQL。

Amazon Aurora是一款雲端原生關聯式資料庫，兼具高階商業資料庫的效能和功能，以及開源資料庫的彈性和成本效益。隨著企業建構越來越多全球分散式即時應用程式，並服務於世界各地的數百萬使用者，客戶不斷考驗著關聯式資料庫的極限，並希望從Amazon Aurora獲得更多支援。企業極需一個低延遲、強大一致性、高可用性以及零營運負擔的多區域資料庫，而且必須是SQL資料庫。

然而，市場上的現有選項往往需要客戶做一些取捨。有些資料庫雖能提供低延遲和高可用性，卻缺乏一致性或SQL相容性。另外，一些資料庫雖保證高度一致性和高可用性，卻難以避免較高的延遲，且不相容SQL。現在，Amazon Aurora DSQL突破了這個侷限，作為市場上速度領先的分散式SQL資料庫，不僅提供了卓越的一致性，還將讀寫速度提升了四倍，實現了99.999%的多區域可用性，具備幾乎無限的可擴展性，且完全免去了管理基礎設施的負擔。

Amazon Aurora DSQL採用active-active架構，並具備自動故障恢復功能，確保應用程式能在Amazon Aurora DSQL任一端點進行讀寫，保障客戶的應用程式不中斷。在一個區域寫入的交易都將即時同步至其他區域，保持高度一致性。透過Amazon Aurora DSQL，企業無需配置、修補或管理資料庫執行個體，所有更新和安全性修補的部署都不會導致服務中斷，且對系統效能毫無影響。Amazon Aurora DSQL能夠自動擴展滿足任何工作負載需求，且無需進行資料庫分區（database sharding）或執行個體升級，同時支援讀取和寫入的獨立擴展，在保持效能的同時有效消除擴展瓶頸。此外，Amazon Aurora DSQL相容Amazon PostgreSQL，為開發人員提供了便捷的使用體驗。

AWS重塑了關聯式資料庫交易處理的方式，Amazon Aurora DSQL成功解決了分散式資料庫領域長期存在的兩大挑戰：一方面，實現了低延遲的多區域強大一致性；另一方面，能夠以微秒級的精確度同步全球範圍的伺服器資料。具體來看，Amazon Aurora DSQL將交易處理與儲存解耦（decouple），突破了傳統方法的束縛。傳統方法因資訊在光速限制下多次往返傳遞，難以在確保低延遲的同時達到多區域一致性。

為了解決這個問題，Amazon Aurora DSQL僅在交易提交時進行一次性檢查，同時平行處理所有區域的所有寫入操作，進而提供具有強大一致性和快速寫入的多區域資料庫服務。為了確保每個區域都能以確切的順序觀察每個資料庫操作，Amazon Aurora DSQL採用了Amazon Time Sync服務，透過在彈性擴展、安全、高可用的雲端伺服器Amazon Elastic Compute Cloud（EC2）每個執行個體上部署硬體參考時鐘，使執行個體與衛星連接的原子鐘同步，實現全球範圍微秒級的精確時間同步。透過解決這些歷史性挑戰，Amazon Aurora DSQL使企業能夠以更大的規模建構全球分散式應用程式。