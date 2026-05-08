圓展搶攻 AI 醫療　發表新世代醫療級 PTZ 攝影機

圓展科技全新產品AVer MD331UI醫療級PTZ攝影機。此舉不僅是圓展深耕垂直醫療市場的重要里程碑，更反映其積極因應「醫護短缺」挑戰並掌握「智慧醫院轉型」趨勢的策略布局；隨著高附加價值醫療產品線布局深化，有助於優化整體營運結構，並提升公司長期成長潛力。

隨著全球人口老化，醫療人力資源短缺，市場需求已從單純的「遠距看診」逐步延伸至「遠距照護」，這也對臨床現場的即時監測與遠距互動能力提出更高要求，MD331UI正是為此而生。這款專為遠距巡房與遠距照護設計的醫療級攝影機，具備三大核心優勢，扮演智慧醫院數位轉型的重要推手：

AI影像判別技術：內建AI跌倒／離床偵測功能，透過Edge AI邊緣運算架構，可即時於裝置端完成事件辨識並主動發出警示，協助醫護人員減少不必要的巡房與持續監看負擔，提升病房安全管理效率。

AI演算聲音技術及專業雙向音訊設計：在高噪音的醫療環境下，仍能清晰接收位於前方的病患語音，讓遠端醫師能更清楚聽見病患的病情陳述，降低判讀誤差。此外，MD331UI在PTZ機身中搭載高功率喇叭，確保遠端醫師的聲音亦能清楚傳達至病床側，實現高噪音環境下的完整雙向溝通。

醫療場域導向設計：MD331UI從臨床實務痛點出發，與美國指標型醫院共同打造，確保產品貼合醫療場域的使用需求。其設計涵蓋多項考量，包括醫療級IEC 60601-1-2認證，可於醫療場域中安全使用；12–24V寬電壓兼容性及Wi-Fi靈活擴充部署的特性，更能無縫整合於各類電池驅動推車。在設備管理層面，則可透過SDK與管理工具進行集中部署與管理，協助院內有效管理大量設備。

圓展近年積極佈局非教育類的垂直市場，醫療領域正是其轉型的重要引擎。醫療產品具備高單價、高毛利、長週期的特性，圓展透過新產品開發與全球醫療生態系夥伴（如SI系統整合商、軟體開發商）深度結盟，不僅能穩定提升市場滲透率，更有助於平衡淡旺季差異，維持穩定的營收。