面對TISAX合規要求　車用製造業如何強化郵件資料保護

隨著製造業逐步走向智慧化、自動化與高度供應鏈分工，企業在研發、設計、量產與客戶協作過程中，所交換的資料也越來越複雜且敏感。

特別是在車用產業中，車用電子零組件供應商在整車開發中的角色越來越重要，已從單純供料延伸到參與研發、驗證與量產協作。企業日常往來的郵件內容，除了報價單與一般商務信件外，也包含設計圖、規格書、BOM、測試紀錄、專案代碼、客戶需求與交付規範等高度敏感資訊。一旦外洩，影響可能不只限於單一供應商，也可能波及車廠的新車計畫、研發時程與供應鏈信任。

也因為這些資料已成為供應鏈合作中重要的保護對象，近年越來越多製造業與車用產業客戶開始被要求檢視自身資訊安全管理能力。過去企業談到資安，常先想到防毒、防火牆或帳號權限控管，但在實務上，電子郵件仍是供應鏈溝通最頻繁、也最容易出現疏失的管道，例如誤寄附件、寄錯收件人，或未加密傳送技術資料。當客戶或車廠要求供應商提出更完整的資安管理證明時，郵件資料保護自然成為企業需要補強的重要環節。

從TISAX看郵件防外洩：不只是IT控管，更是供應鏈信任證明

TISAX（Trusted Information Security Assessment Exchange）就是在這樣的背景下逐漸受到重視。簡單來說，TISAX是一套汽車供應鏈常用的資訊安全評估機制，主要目的是確認供應商是否具備保護機密資料的能力。它本身不是法律，但在歐洲汽車產業中，許多車廠已將TISAX視為供應商合作門檻；台灣企業若要切入歐洲汽車供應鏈，也常需要具備相應的資安管理能力。對供應商而言，通過TISAX不只是完成一次資安稽核，更是向車廠證明企業具備妥善管理研發資料、技術文件與商業機密的能力。

也因為TISAX關注的是企業如何管理與保護合作過程中的敏感資訊，因此它和車輛本身的資安標準有所不同。像ISO/SAE 21434或UNECE R155，主要與車輛系統、車載軟體及車輛生命週期的資安管理有關；TISAX則更貼近供應鏈企業的日常營運場景。例如公司如何控管機密文件、如何管理員工存取權限、如何避免未授權資料外流，以及當技術資料需要寄給合作夥伴時，企業是否有足夠的審核與保護機制。這也是為什麼TISAX會與郵件稽核、資料外洩防護和郵件加密等技術有高度關聯。

實戰案例分享：車用零件大廠如何落實外寄郵件稽核

以網擎近期協助客戶導入案例來看，某車用電子零組件供應商因應歐系車廠與合作夥伴要求，開始檢視自身在TISAX合規上的準備狀況。該企業長期參與車用零件供應鏈，日常需與客戶、系統廠及內部研發單位交換大量技術文件，這些資料一旦外流，不僅影響專案機密，也可能衝擊客戶合作信任。因此，在準備TISAX相關要求時，企業除了盤點內部管理制度，也需要強化外寄郵件的稽核與控管能力，降低資料在傳遞過程中因人為疏失而外洩的風險。

過去，外寄技術文件是否需要加密、審核或退回，往往仰賴員工自行判斷；在導入專業郵件稽核系統後，企業可依據內部資安政策，針對外寄郵件建立更細緻的控管規則。例如當郵件內容或附件中出現「機密」、特定專案代碼、客戶名稱、技術規格或個人資料時，系統能自動進行偵測，並依照規則採取提醒、退回、加密或送交主管審核等處置。若員工需要將研發文件寄送給外部合作夥伴，以網擎的郵件稽核系統MailAudit為例，透過ZIP或PDF加密機制，可確保資料在傳輸過程中受到保護。對企業而言，這樣的設計可讓郵件傳遞從仰賴員工自行判斷，轉為由系統協助把關，讓日常郵件往來更符合企業內部資安政策。

除了降低誤寄與資料外洩風險，位於閘道把關的郵件稽核系統也能協助企業留下完整的稽核紀錄。當稽核人員需確認政策是否落實，或客戶要求說明敏感資料外寄控管方式時，如MailAudit的此類系統，將可提供信件觸發規則、處置結果與審核流程等可追溯紀錄，協助企業將資安制度轉化為可被檢視、可被證明的管理成果。透過郵件稽核與紀錄保存，企業能更清楚呈現自身在機密資料保護上的管理能力。

結論：落實郵件資安，打造進入歐洲汽車供應鏈的關鍵門票

整體來看，TISAX的要求反映出車用供應鏈對資訊安全與機密資料保護的重視程度持續提升。對車用電子與製造業供應商而言，將郵件納入制度化控管，已是強化合規準備與降低外洩風險的重要一步。透過郵件稽核，企業可建立涵蓋敏感內容偵測、郵件加密、寄送審核、政策控管與稽核追蹤的郵件安全管理機制，在不大幅改變既有郵件使用習慣的情況下，強化對外寄資料的掌握與保護。對正在面對TISAX要求的車用產業客戶來說，守護郵件資安可降低資料外洩風險，提升供應鏈合作信任，並讓資訊安全管理更容易落實於日常作業中。

＜本文作者：王東祈現為網擎資訊（Openfind）PM部門經理＞