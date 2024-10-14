Pure Storage 重新定義企業級靈活性與簡易性標準

Pure Storage發表平台多項創新，包含Real-time Enterprise File動態檔案服務，可即時變更、適應、重新設定組態以滿足現代化應用程式快速演變的需求。以及虛擬機（VM）評估與Universal Credits等創新，進一步擴大Pure Storage儲存即服務（STaaS）。

Pure Storage平台不只能為企業帶來靈活性，還能降低風險，提供簡易、一致的儲存平台與訂閱服務，滿足絕大多數的應用情境，涵蓋地端、公有雲以及機房託管環境。透過持續、不中斷的升級「即服務」體驗，Pure Storage平台能無縫地滿足現代化企業不斷演變的需求。

現今快速變化的商業環境中，一些資料密集的應用程式，其需求早已超越舊式檔案儲存的能力所及。傳統的檔案儲存受制於過時而僵化的架構、多層協定以及管理複雜性，難以進行更新和修改，無法滿足如AI、數據分析和VDI等現代化的工作負載以及不斷演變的需求。Pure Storage平台供應的Real-time Enterprise File專為打破傳統檔案儲存限制而生，能讓客戶更快回應並即時管理應用程式的需求。使用Real-time Enterprise File的企業能以更低的總體擁有成本（TCO）獲得更好的成效，同時還能滿足企業的動態需求。Pure Storage新推出的創新產品包含：

：由於舊式檔案儲存缺乏彈性，企業被迫進入預先配置的孤島，無法最大化地利用容量，也無法隨應用程式需求而動態調整。Pure Storage藉由以下幾項特點讓企業可即時調整，以應付動態的業務需求： 涵蓋所有儲存資源的靈活性：Real-time Enterprise File利用全域儲存池為企業帶來靈活性，讓企業能最大限度地運用儲存資源並免除複雜性，無須為每一台陣列預先規劃、保留或配置容量。此外，透過Pure Fusion將機群層次的作業自動化，包括工作負載調配，以及企業所有的Pure Storage資料儲存資產中，任何陣列組合的重新平衡。 零搬遷儲存分級：在舊式的檔案服務中，企業若要存取具有不同效能表現的資料，IT就必須花費時間將資料移動到符合效能要求的陣列上。Real-time Enterprise File提供零搬遷儲存分級，使IT無須實際在不同層級的儲存設備間搬移資料，就能滿足所需的效能等級。 真正不中斷：舊式系統在每次升級和重新配置時，都需要移動資料並大費周章地預先規劃，且使用者必須停機。唯有Pure Storage提供真正涵蓋整個平台的升級不中斷（NDU），不論是什麼樣的升級，都能確保企業能就地升級硬體及軟體，且不需移轉或損失任何資料。 對成本敏感的工作負載擴大支援：全新的FlashBlade//S100是一套AI-Ready平台，具備GPUDirect支援，能為所有價格區間和市場提供漸進式定價。它是一個向外擴充架構，專為入門級企業應用情境設計，包括AI、合規性、內容共享、影像儲存庫、IoT、邊緣，以及遠端辦公室的應用程式。

：縫縫補補地在舊式儲存架構下增加新的功能，無疑將大幅增加複雜性，讓管理變得更加耗時，例如每個工作負載都必須個別設定其服務品質（QoS）。Pure Storage平台重新定義了管理簡易性： 類雲端作業：透過Pure Storage平台類雲端的作業方式，Real-time Enterprise File將為IT帶來截然不同的簡易性。資料只需放著並指定一個服務等級協議（SLA），便可讓儲存自動隨資料成長而擴充和調整。此外，也可確保系統自動處理如QoS和多重協定配置等服務。 使用自然語言來管理檔案：Pure Storage持續透過AI Copilot for File來簡化管理，這是自然語言模型，不論是一般IT人員、DevOps團隊或是經驗豐富的儲存管理人員，都能解決檔案相關的問題並消除IT瓶頸。

：透過Evergreen//One提供真正專為檔案設計的儲存即服務，並擁有業界最多且同時並存的SLA作為後盾。

Pure Storage平台全新推出多項符合未來趨勢的創新：

：有鑑於虛擬化環境正面臨越來越多不確定性與營運中斷問題，Pure Storage平台提供業界首創的虛擬機評估功能，以協助IT決策者將其關鍵工作負載的虛擬化營運現代化。虛擬機評估能經由Pure1提供效能監控、增強的情境規劃，以及規模適切性建議。現在，系統管理員可開始尋找能將其VM資源最佳化的機會，同時還能深入掌握VM的利用率與潛在的訂閱影響。虛擬機評估功能已免費開放給所有Pure1訂閱客戶使用。

：Universal Credits可讓企業採購一些點數，並用於各種不同的服務，而不須被鎖定在特定訂閱方案，更提供可預期的費用。客戶現在可透過大量折扣來購買Universal Credits，再將這些點數用於Evergreen//One、Pure Cloud Block Store及Portworx等服務。

Pure Storage產品長Ajay Singh表示，Pure再次大幅提高現代化資料儲存平台的門檻，多年來，過時而僵化的舊式檔案儲存大大困擾著客戶，限制了企業的發展，並迫使他們陷入頻繁的科技汰換循環。透過Pure Storage平台的Real-time Enterprise File以及新的虛擬機評估和Universal Credits，客戶能從容地應付當今快速且複雜的業務環境。

Pure Storage台灣區總經理Jeffrey Chow表示，Pure Storage最新發表的產品將為台灣的客戶和合作夥伴帶來巨大效益，持續憑藉平台策略為企業的資料管理帶來更佳的簡易性與靈活性。在Pure Storage歡慶成立15周年之際，這些新的里程碑顯得更具意義，象徵著15年來持續不斷的創新。