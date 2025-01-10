MIC 2025 年臺灣資通訊產業趨勢預測

資策會產業情報研究所（MIC）舉行《2025資通訊產業趨勢前瞻暨川普2.0對臺資通訊影響解析》，發布2025年資通訊產業趨勢預測。整體而言，AI將方方面面的影響產業由上至下的發展。地緣政治因素將驅動各國競相發展AI主權，並加速電動車供應鏈分化成美系及非美系；AI科技的快速演進將驅動人機協作邁向高度自動化，而AI Agent的演進即將大幅降低一般人的創新門檻。

2025年AI PC與AI手機將加速滲透，隨著AI走向邊緣，AI晶片將更多樣化，驅動半導體技術的變革與進步。另外，電信營運商企圖藉由邊緣AI運算，跳脫既有營收困境。隨著半導體與AI產業蓬勃發展，將催生深度節能的綠色商機，推動數位雙生與模擬生成應用更快速與多元的發展，同時各國也更為積極的發展GAI公共服務。

2025年各國政府將更積極發展主權AI，歐盟、日本、東南亞等地區或國家競相打造本土AI算力，透過政策補助或直接建置AI資料中心的方式，吸引廠商建置AI基礎設施，將衍生新興客戶與催生新興商業模式。除了雲端服務商積極於全球興建AI資料中心，預期國際科技廠商將為了可在更大範圍內提供AI服務而建造AI算力、各國本地GPU運算提供商的數量也將增加，提供政府機關、研究機構與企業AI算力租借服務。

資策會MIC副所長楊中傑表示，臺灣產業供應鏈扮演提供AI基礎設施解決方案的關鍵角色，透過長時間在AI硬體的耕耘，可提供客戶建置AI算力的整套解決方案，透過零組件、AI伺服器製造、整機櫃與液冷散熱等優勢，協助各國打造本土AI運算力。

2024年美國、土耳其、歐盟、加拿大等國陸續以加徵、調高關稅方式，限制從中國大陸進口的電動車，預期2025年地緣議題持續壟罩電動車，車廠供應鏈將區分為美系與非美系，尤其是電動車關鍵零組件供應鏈，如電動車關鍵系統（鋰電池）、智慧車電（感測辨識數據、車用軟體、聯網功能）等，預期美國將啟動類似半導體限制措施，從產地、技術來進行管制。

資策會MIC分析臺灣業者有三大因應，首先，越貼近系統整合端者，會伴隨車廠的生產據點、所在國家進行移動；二，未貼近系統整合端，如初階材料加工、零組件的角色，將朝運輸成本在可接受範圍內進行轉移；三，基於新興市場成長潛力、優惠政策而進行移動，如東南亞國家。除此，我國業者可留意中國大陸車廠出海時，當關鍵零組件需要非中選擇，或歐美車廠正在建立非中供應鏈等相關商機。

國際大廠在先進模型領域加大投入，將帶來模型創新與知識發展的大規模提升。如DeepMind的AlphaFold已能比對出約2億種蛋白質結構，遠超越人類60年努力所獲得的17萬結構的數量；OpenAI提出具備思考和規劃能力的模型o1，促進研究人員快速進行資料的推理與決策。

資策會MIC表示，先進模型將快速提升人類在研究流程的自動化能力，國際大廠將持續投資，發展更具備思考與規劃能力的先進模型。隨著在學術與實用上進一步落實，先進模型將與不同領域的知識組合，人類與AI模型的合作將探詢更多領域新知識，進入新一波知識爆炸時代，帶動各國AI基礎建設需求、模型治理議題。