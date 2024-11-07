Palo Alto Networks 強調安全使用 AI　應對日益嚴峻的網路威脅

Palo Alto Networks於台北舉辦「Ignite Taiwan 2024」高峰會，以「精準AI重塑網路安全新局」為主題，呼籲台灣企業應更重視資安防護，加快腳步強化資安韌性，並善用AI技術來提升企業的資安防禦能力，降低轉型風險。

根據台灣數位發展部的數據，僅在九月份，台灣就遭遇了超過50次的DDoS攻擊，凸顯出全球範圍內影響政府和企業的網路威脅急劇增加。隨著AI應用加速普及，各企業面臨越來越複雜的網路安全挑戰。該報告提供了關鍵洞察，幫助企業建立GenAI的有效防護措施，並能在安全和負責的情況下充分發揮其潛力。

Palo Alto Networks日本及亞太區策略及網路安全顧問Vishal Lanjekar表示，生成式AI（GenAI）正在重塑科技領域，帶來前所未有的機會，但也以前所未有的速度創造出新的威脅。對於在全球科技供應鏈中扮演關鍵角色的台灣來說，這樣的影響尤為顯著。隨著台灣企業利用GenAI來推動洞察、效率和創新，攻擊者也在積極利用這些工具，發動針對高價值產業的複雜且大規模的攻擊。為了有效且安全地運用GenAI，每一位利害相關者不僅需要了解GenAI如何推動創新，也需要掌握如何利用AI的力量來保護自己免受這些潛在威脅。

Palo Alto Networks發布最新的Unit 42 Threat Frontier報告，強調GenAI在網路安全中日益擴大的角色，以及主動防禦的迫切需求。雖然傳統防禦仍然至關重要，但應對新興威脅需要AI專屬的防禦措施。其主要發現包括：