Palo Alto Networks 強調安全使用 AI　應對日益嚴峻的網路威脅

Palo Alto Networks於台北舉辦「Ignite Taiwan 2024」高峰會，以「精準AI重塑網路安全新局」為主題，呼籲台灣企業應更重視資安防護，加快腳步強化資安韌性，並善用AI技術來提升企業的資安防禦能力，降低轉型風險。
根據台灣數位發展部的數據，僅在九月份，台灣就遭遇了超過50次的DDoS攻擊，凸顯出全球範圍內影響政府和企業的網路威脅急劇增加。隨著AI應用加速普及，各企業面臨越來越複雜的網路安全挑戰。該報告提供了關鍵洞察，幫助企業建立GenAI的有效防護措施，並能在安全和負責的情況下充分發揮其潛力。
Palo Alto Networks日本及亞太區策略及網路安全顧問Vishal Lanjekar表示，生成式AI（GenAI）正在重塑科技領域，帶來前所未有的機會，但也以前所未有的速度創造出新的威脅。對於在全球科技供應鏈中扮演關鍵角色的台灣來說，這樣的影響尤為顯著。隨著台灣企業利用GenAI來推動洞察、效率和創新，攻擊者也在積極利用這些工具，發動針對高價值產業的複雜且大規模的攻擊。為了有效且安全地運用GenAI，每一位利害相關者不僅需要了解GenAI如何推動創新，也需要掌握如何利用AI的力量來保護自己免受這些潛在威脅。
Palo Alto Networks發布最新的Unit 42 Threat Frontier報告，強調GenAI在網路安全中日益擴大的角色，以及主動防禦的迫切需求。雖然傳統防禦仍然至關重要，但應對新興威脅需要AI專屬的防禦措施。其主要發現包括：
- 傳統的網路安全策略仍然適用：維持零信任和持續修補程式等基礎防禦依舊是必要的。
- AI的採用需要新的防禦措施來跟上攻擊者的步伐：針對AI專屬的控制措施，例如:即時監控，對於防禦生成式AI驅動的攻擊至關重要。
- 「影子AI」帶來與「影子IT」類似的風險：組織必須管控AI的使用並加強監管，以減少隱藏的漏洞。
- AI工具對於增強威脅檢測和調查非常重要：AI驅動的檢測可對複雜的威脅做出更快、更精確地回應。