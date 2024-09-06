Jamf 與微軟合作透過 Microsoft Azure 加速成長

Apple企業管理與安全領域的Jamf，宣布加入Microsoft ISV合作夥伴計畫，雙方簽署一份五年協議，擴展與微軟的現有合作，為共同客戶提供創新性的Microsoft Cloud和AI驅動的解決方案。
這次合作象徵Jamf在提供強大且可擴展的端點管理和安全解決方案，以幫助企業組織成功使用Apple裝置的使命中邁出重要的一步。Jamf的產品將託管於Microsoft Azure雲端平台，並將於2024年底在Azure Marketplace中開放購買。
越來越多Jamf的客戶和其他企業正採用強大且靈活的Apple裝置管理與安全方案，這使得基於雲端的基礎設施成為關鍵的優先事項。作為微軟的合作夥伴，Jamf將利用Azure可擴展且安全的雲端環境來擴展其解決方案的交付。Jamf 的旗艦Apple管理解決方案Jamf Pro將於2024年底透過Azure雲端提供給新客戶。藉由託管在Azure雲端，客戶將受益於統一且全面的裝置管理與網路安全方法，並無縫整合至企業現有的Microsoft環境。
Microsoft Azure為Jamf的雲端解決方案部署提供可靠的基礎，確保與現有企業架構和IT環境的無縫整合。這次協議強調微軟與Jamf對創新與卓越的共同承諾，擴展共同能力，幫助更多的客戶管理和保護企業的端點。
Jamf首席策略長Henry Patel表示，透過將Jamf在Apple端點管理和安全方面的專業知識與微軟的雲端平台和AI安全能力相結合，為組織提供管理和保護現代化工作場域所需的工具，同時保留使用者喜愛的原Apple技術體驗。
Jamf 與微軟的合作關係始於2017年，旨在滿足依賴微軟平台和服務的組織內對於支援Apple裝置日益增長的需求。Jamf是首家為macOS提供條件式存取（Conditional Access）的公司，以加強身份安全，這展現其對以微軟為中心的組織之承諾並改善客戶的安全狀況。
自2017年以來，Jamf不斷開發與微軟企業工具的一系列整合，涵蓋Entra ID、Sentinel、Defender、PowerBI和Copilot for Security，為雙方共同客戶提供管理、連接和保護其Apple裝置與微軟重要基礎設施相結合所需的一切。
- 裝置管理：Jamf與 Microsoft Power BI的整合提供了更深入且具有洞察力、可見性和互動性的數據分析報告。
- 身份和存取管理：Jamf與Microsoft Intune、Entra ID整合以實現更好的身份管理、SSO功能、設備合規性和條件式存取，確保裝置在開箱即用時受到保護並符合規範。
- 端點安全：Jamf為Microsoft Copilot for Security提供的插件簡化了安全分析師存取MDM清單和安全遙測數據的方式。Jamf Protect for Microsoft Sentinel能將與安全相關的遙測數據、警報和威脅事件直接推送到Sentinel SIEM儀表板。