UL 3300 首發消費型與商業型機器人認證

UL針對服務、通訊、資訊、教育和娛樂等類型的機器人，簡稱SCIEE型機器人，發布UL 3300評估大綱。該文件闡述了評估機器人的操作性安全要求，其中評估重點以多向機動性、防火與防電擊、機械手臂、操作者類別和使用環境為主。由於SCIEE型機器人通常在人附近工作，所以評估大綱優先說明了與人同處在各種環境中機器人的安全操作。

科技進步催生新一代的機器人，這些機器人能夠在開闊的空間執行不同的任務，並與人一起工作，目前已廣泛應用於工業和製造業，而新一代的機器人也逐步運用到非傳統環境，如雜貨店、酒店、機場、銀行、購物中心、甚至人行道和公園的公共空間。

此外，家庭裡的運用亦越來越普及。隨著獨居人口變多，服務型機器人因此受到歡迎。根據國際機器人聯合會（IFR）在2019世界機器人大會（World Robotics 2019）上發表的演說，未來三年，家用和專業服務型機器人產業預計將達40%以上的年複合成長率。據IFR的資料顯示，這已經是一個擁有172億美元市場規模的產業，而新冠疫情促使產業更積極開發相對應的解決方案。

UL電子科技產業部資深經理Michael Sakamoto表示：「機器人的技術和應用正迅速從工業和製造業擴展到公共和商業領域，甚至在家庭中，幫助和提升人們的生活品質。隨著這一趨勢的加速，有更多的安全問題，包括人機互動，都需要被考慮和解決。

以往，機器人用於提高效率和生產力。在創新技術加持下，機器人應用擴及到促進客戶服務、增加操作靈活性和提高品牌價值。企業組織內部從品牌、行銷、客戶體驗到業務策略到IT主管，對於運用機器人的興趣日益增加，特別是在公共領域，因此機器人的安全部署和操作，成為全球企業關注的主要問題。

Sakamoto進一步說明，UL 3300點出消費型和商業型機器人日益複雜的安全問題，UL 透過制定機器人安全標準，積極參與並領導技術委員會和產業工作小組，以期將機器人創新技術更迅速地推向市場。UL的團隊已做好準備，能在產品早期設計階段就與機器人設備和元件製造商合作，提前解決潛在安全問題，避免後期生產階段因延遲而影響到利潤和客戶信任。