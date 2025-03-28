Appier 助力 URBAN RESEARCH以 AI 個人化行銷推升業績增長

Appier宣布以Appier個人化雲的AI轉換優化解決方案AiDeal，成功賦能日本都市休閒風格服飾集團URBAN RESEARCH TAIWAN，達到線上與線下顧客旅程串聯優化、潛在顧客名單擴大、猶豫用戶購買決策驅動等三大關鍵成效，進而實現203.9%的轉換率提升與7.1%的網站營收成長，增強其數位行銷效益與品牌競爭優勢，共同締造服飾業AI驅動的行銷轉型典範。

服飾品牌正積極拓展線上零售與直營模式，加強與消費者直接互動與個人化行銷。據Fortune Business Insights調查，全球服裝市場規模預計由2024年1.7兆美元增至2032年2.3兆美元（CAGR 3.52%），主要由快時尚崛起與電商普及等因素驅動。

為優化顧客購買決策流程，更精準鎖定高潛力用戶，根據其行為動態提供個人化行銷，URBAN RESEARCH TAIWAN亟需一個高效的行銷自動化工具以減少手動操作負擔、加速實現營運目標，因此採用了Appier個人化雲的AiDeal解決方案。

URBAN RESEARCH TAIWAN數位行銷部門主管Corrine Wang表示，本次與Appier的合作顯著提升了網站轉換率與用戶互動體驗，更擴大了新訪客註冊量。很高興能借助Appier先進的AI技術，於網站用戶旅程中的關鍵節點精準推送個人化行銷策略，涵蓋購物車未結帳用戶、新訪客，以及對產品有興趣的潛在顧客，量身打造多元化行銷活動，在行銷的AI與數位轉型進程奠定了新里程碑。

Appier表示，全球服飾業面臨數位科技驅動增長、碎片化時代難以建立品牌忠誠度等機會與挑戰，市場競爭日益激烈。而AiDeal作為Appier全渠道AI行銷解決方案的一環，能以AI驅動的轉換優化功能，即時針對用戶線上的購買時機，識別其購買意圖和猶豫指數，策略性地在最佳時機激活轉換率，提高品牌獲利能力，並減少過度折扣造成的品牌損害。Appier很振奮這次能協助URBAN RESEARCH TAIWAN實現三大關鍵成效，把AI變成投資報酬率（ROI）。

URBAN RESEARCH TAIWAN採用AiDeal作為實現整合行銷的核心技術，助其品牌最大化每一環節的用戶價值，包含將線上與線下關鍵觸點無縫連接，打造更完整的顧客旅程，從自然搜尋、社群管道到線下門市，精準分析用戶行為數據，將猶豫用戶引流至線上官網，透過提供限時優惠券或新會員註冊活動，提升即時轉換效率。

URBAN RESEARCH TAIWAN針對首次訪問網站且未註冊的用戶，觸發會員募集彈窗，鼓勵訪客立即註冊為會員，成功吸引超過7,000名用戶進入註冊流程；亦針對深度商品瀏覽且非來自LINE的用戶，展示專屬彈窗活動，精準導流近萬名訪客追加LINE好友，擴大潛在顧客基數，為後續再行銷互動奠定基礎。

透過與Appier合作，識別猶豫用戶，在其瀏覽商品頁或停留於購物車超過特定時間後觸發動態彈窗，提供限時優惠倒數，促成立即購買；也能針對長時間停滯的用戶自動推送提示，引導其返回結帳頁面完成購買，將購物旅程的關鍵流失點轉化為實際營收增長，推動轉換率提升超過兩倍與網站營收成長7.1%。

雙方的合作充分展現了AI行銷技術在現代零售中強大的加值潛力。URBAN RESEARCH TAIWAN將持續與Appier深化合作，借助其強大AI能力，推動更多創新應用，邁向更高層次的數位行銷目標。