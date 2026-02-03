Check Point Software 推出 AI 驅動的曝險管理方案　消弭網路安全修復落差

Check Point Software發布曝險管理現況報告（State of Exposure Management），揭示組織面臨的威脅、漏洞與錯誤設定較以往更為嚴峻，於一年中識別出的全新威脅情資超過7億筆，且攻擊者從發現到利用情資的行動已縮短至數小時；相較之下，多數組織的回應速度仍偏慢，不僅平均修復時間（MTTR）長達3.5天，且一年僅約50%能完成修復。對此，Check Point宣布推出Check Point Exposure Management（曝險管理），透過全新方法將分散數據轉化為具優先順序、可執行且安全的修復措施，協助組織在AI時代有效反制網路攻擊。

在Cyberint、Veriti及Check Point全球威脅可視能力的支援下，Exposure Management透過整合威脅情資、暗網洞察、攻擊面可視性、可利用性情境及自動化修復，實現即時態勢感知。面對攻擊者利用AI與自動化，使行動速度遠超傳統資安回應能力的情況，能協助組織縮短反應時間，提升防禦效率。

Check Point Software曝險管理副總裁Yochai Corem表示，安全團隊雖掌握大量情資，卻難以將洞察轉化為行動，運用現有的安全投資降低風險。Exposure Management結合現實世界的威脅情資與安全且自動化的修復，縮短從洞察到行動的落差，協助組織在準備因應AI攻擊時更快降低風險。

隨著攻擊者規模擴大且自動化程度日益提升，許多企業的修復工作仍緩慢且仰賴人工操作。工具間缺乏整合、團隊間缺乏協作，不僅過度仰賴靜態嚴重度分數（Static Severity Scores）以致關鍵暴露問題未能有效解決，同時更進一步擴大網路安全修復缺口，增加不法分子利用的可能性。

本次推出的全新Exposure Management與Gartner提出的「持續威脅曝險管理（Continuous Threat Exposure Management，CTEM）」架構高度一致，強調持續將真實攻擊者行為與企業資產進行連結。Check Point透過串聯情資、暴露背景與修復行動，使企業能在攻擊者採取行動前，優先處理並消除風險最高的暴露點。

Exposure Management專為現有環境設計，可與超過75種安全控制措施整合，涵蓋約90%主流資安業者產品，橫跨網路、端點、雲端、電子郵件、身份驗證及作業系統等多個層面，廣泛的整合力體現Check Point的開放式花園（Open Garden）策略，使企業能利用既有工具降低風險，同時減少操作複雜度，進而於所有攻擊面向中，從具備可視性升級為可被驗證、執行的行動。

Check Point Exposure Management由三個緊密整合的層面構成：

威脅情資（Threat Intelligence）：Check Point利用全球層級的可視性能力繪製攻擊者生態系圖譜，基於業界最廣泛的來源觀察真實世界的攻擊，以此追蹤活躍的攻擊活動、遭利用的漏洞、惡意基礎設施及高風險指標。

漏洞優先級排序（Vulnerability Prioritization）：平台透過內建掃描器自動偵測組織攻擊面，並與業界標準工具整合，依據真實世界的可利用性、業務情境與既有安全控制，對暴露點進行優先級排序，並持續評估安全控制的有效性。

安全修復（Safe Remediation）：Exposure Management不僅提供優先級排序，更能透過API重新配置既有安全控制措施。經驗證的行動（如虛擬修補程式、IPS啟用及威脅指標強制執行）可在大規模環境中實現一致性修復。

IDC安全與信任資深研究總監Michelle Abraham指出，企業在將漏洞資料運用到實際營運時往往面臨挑戰，曝險管理因而成為關鍵。Check Point獨特的優勢在於結合深度情資、品牌防護，以及安全、自動化的減緩威脅措施，加速將洞察轉化為行動。

憑藉著由情資驅動、行動導向的方法，Exposure Management協助組織在AI時代持續降低攻擊風險，並於受到攻擊前搶先一步應對。