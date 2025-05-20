WD 於 COMPUTEX 2025 推進 AI 加速、非聚合儲存與軟體定義儲存生態系合作與創新

拓展Open Composable Compatibility Lab功能、推出全新儲存平台並擴大SSD認證，Western Digital以產業互通性和以客戶為中心的設計，成為打造現代資料中心架構的首選合作夥伴。

Western Digital（WD）正在為雲端服務供應商（CSP）、企業和儲存即服務（STaaS）供應商，重新定義AI/ML、非聚合儲存和軟體定義儲存（SDS）的儲存基礎架構。從大容量、高可靠性的硬碟組合（Just a Bunch of Disks，JBOD）到適用於AI的超快速乙太網路快閃記憶體束（Ethernet Bunch of Flash，EBOF）NVMe-oF非聚合儲存解決方案，Western Digital的平台業務部門提供世界級的HDD和SSD解決方案，為現今需求最強烈的工作負載提供強大支援。

隨著AI、ML和資料密集型工作負載持續加速發展，各組織面臨著越來越大的壓力，需要建構可擴充、高效率且永續的彈性儲存基礎架構。傳統系統可能難以跟上現代需求的腳步，為了讓企業能夠靈活地擴充規模，並免受廠商綁定，WD宣布擴展公司的Open Composable Compatibility Lab（OCCL），同時推出全新的Ultrastar Data102 ORv3 JBOD和搭載單埠SSD的OpenFlex Data24 4100，以及針對其OpenFlex Data24 NVMe-oF儲存平台進行新的SSD認證。

WD的Open Composable Compatibility Lab（OCCL），加速fabric-attached裝置和軟體定義儲存的產業互通性。OCCL專為雲端服務供應商和企業客戶設計，作為一個中立的驗證平台，模擬真實環境和工作負載，為系統相容性、互通性、能源效率和效能優化提供關鍵洞察。針對現代NVMe-oF架構，OCCL提供橫跨非聚合運算、儲存和網路的測試，以協助客戶更有效率地擴充規模、降低成本並更有信心地進行部署。主要強化包括：

解決方案架構：OCCL 2.0將產生詳細的解決方案架構，為有效部署和管理composable非聚合基礎架構提供指引。

非聚合儲存最佳實踐：OCCL 2.0將強化非聚合儲存的最佳實踐，協助組織最大化效率和可擴充性。

產業專業知識：OCCL 2.0將持續成為領導產業思維的來源，分享composable基礎架構領域的策略洞察和創新。

SSD合作夥伴基準難測試：OCCL 2.0將包含來自基準測試工具的完整結果，以評估SSD合作夥伴的效能，確保最佳的儲存解決方案。

這些強化將進一步鞏固OCCL作為產業領先實驗室的地位，致力於與客戶和供應商建立合作夥伴關係、進行基準測試以建立架構控制點，並推動採用和實施新的開放生態系統，以取代專有架構。

在COMPUTEX展會上，WD還將推出全新的OpenFlex Data24 4100 EBOF，加入其Data24 4000系列，與已上市的Data24 4200雙埠SSD型號互補。Data24 4100專為類似雲端的環境設計，在這些環境中，高可用性並非主要需求。其採用單埠SSD，透過每個SSD的單一連線來優化效能，並透過鏡像儲存系統來提供冗餘。這項新產品確保客戶能夠獲得最佳選項，以優化其儲存基礎架構。

全新的Ultrastar Data102 3000 ORv3 JBOD旨在滿足雲端資料中心不斷增長的資料需求。為了與更廣泛的開放運算計畫（Open Compute Project，OCP）保持一致，Data102 3000 ORv3的設計符合Open Rack v3（ORv3）規範，該規範側重於機架設計和電源供應調節。 這款面向未來的解決方案符合Rack Geometry Option 1，旨在提供比前一代設計更高的電源效率、更好的氣流和更強化的系統管理能力。

此外，Ultrastar Data102 3000的ORv3版本採用3000系列的通用構建模組，例如控制器、機箱和客戶可更換單元（CRU），並符合FIPS 140-3 Level 3和TAA標準，使其成為現代資料中心的強大且可靠的選擇。