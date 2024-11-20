『企業級AI算力』　敦陽科技攜手HPE

AI已成為新世代的頭號顯學，「探索AI」更是企業目前在積極了解其影響與衝擊，生成式AI也確實在慢慢地掀起產業巨浪，並在企業管理階層引發新意念。敦陽科技(2480.TW)在資訊服務領域超過30年經驗，擁有同為HPE的經銷夥伴與NVIDIA的專業認證Solution Provider，隨著AI飛速進展，AI伺服器趁勢崛起的年代，已經成功為製造、金融、政府、醫療、教育等眾多應用案場的客戶協助導入AI標的應用，快速且安穩地佈建AI平台。尤其隨著生成式AI爆紅，更讓AI應用觸角加速延伸到各種領域，以AI簡化價值實現時間。

Hewlett Packard Enterprise（HPE）於2024 NVIDIA GTC大會上宣佈更新其在業界最完整的AI原生產品組合之一，以加速生成式人工智慧（GenAI）、深度學習和機器學習（ML）應用的運作。更新內容包括：

兩款由HPE與NVIDIA共同開發的GenAI全端解決方案

HPE機器學習推論軟體（Machine Learning Inference Software）的預覽版本

企業級檢索增強生成（RAG, Retrieval-Augmented Generation）參考架構

支援未來採用新NVIDIA Blackwell平台的產品開發

HPE對於AI需求逐漸強大的市場，增加對NVIDIA最新GPU、CPU和超級晶片的支援

HPE Cray XD670 支援八個NVIDIA H200 NVL Tensor Core GPU，是大型語言模型建構者的理想選擇。

具備NVIDIA GH200 NVL2的HPE ProLiant DL384 Gen12伺服器非常適合使用較大模型或RAG的大型語言模型使用者。

HPE ProLiant DL380a Gen12伺服器支援多達8個NVIDIA H200 NVL Tensor Core GPU，非常適合尋求靈活擴展 生成式AI工作負載的大型語言模型使用者。

HPE將會及時支援NVIDIA GB200 NVL72/NVL2，以及新的NVIDIA Blackwell、NVIDIA Rubin和NVIDIA Vera架構。

HPE推出業界首款100%無風扇直接液冷系統架構

運行大規模AI工作負載的企業組織需要更有效率的冷卻解決方案。直接液冷是冷卻次世代AI系統最有效的方式，而HPE正是該技術的先驅。憑藉這項關鍵冷卻技術，HPE的系統在Green500全球最節能超級電腦排行榜前十名中佔了七個席位。

HPE發表的架構僅採用液冷技術，比市面上其他替代方案更具能源與成本效益。事實上，相較於傳統氣冷系統，這套直接液冷架構可降低90%的冷卻功耗。HPE在部署全球最大規模液冷IT環境的專業技術，以及長達數十年的市場領導地位使HPE處於優勢位置，得以持續掌握AI市場需求。

此系統架構建基於四大支柱：

支援八大元件的冷卻設計，涵蓋GPU、CPU、完整的刀鋒伺服器、本地儲存裝置、網路架構、機架／機櫃、pod／叢集，以及冷卻液分配單元（coolant distribution unit，CDU）的液冷技術。

高密度與高效能的系統設計，並透過嚴格的測試、監控軟體和現場服務，確保這些複雜的運算與冷卻系統能順利部署。

整合式網路架構設計，適用於大規模整合低成本與低功耗的連接。

採用開放式系統架構，客戶能靈活選擇適合的加速器。

此款100%無風扇直接液冷架構具備獨特優勢，相較於混合式直接液冷，使用此架構能讓刀鋒伺服器所需的冷卻功耗減少37%，進而降低電力成本、碳排放量，及資料中心的風扇噪音。此外，其可支援更高的伺服器機櫃密度，使占地面積能減少一半。