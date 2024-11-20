『企業級AI算力』　敦陽科技攜手HPE

AI已成為新世代的頭號顯學，「探索AI」更是企業目前在積極了解其影響與衝擊，生成式AI也確實在慢慢地掀起產業巨浪，並在企業管理階層引發新意念。敦陽科技(2480.TW)在資訊服務領域超過30年經驗，擁有同為HPE的經銷夥伴與NVIDIA的專業認證Solution Provider，隨著AI飛速進展，AI伺服器趁勢崛起的年代，已經成功為製造、金融、政府、醫療、教育等眾多應用案場的客戶協助導入AI標的應用，快速且安穩地佈建AI平台。尤其隨著生成式AI爆紅，更讓AI應用觸角加速延伸到各種領域，以AI簡化價值實現時間。
Hewlett Packard Enterprise（HPE）於2024 NVIDIA GTC大會上宣佈更新其在業界最完整的AI原生產品組合之一，以加速生成式人工智慧（GenAI）、深度學習和機器學習（ML）應用的運作。更新內容包括：
- 兩款由HPE與NVIDIA共同開發的GenAI全端解決方案
- HPE機器學習推論軟體（Machine Learning Inference Software）的預覽版本
- 企業級檢索增強生成（RAG, Retrieval-Augmented Generation）參考架構
- 支援未來採用新NVIDIA Blackwell平台的產品開發
HPE對於AI需求逐漸強大的市場，增加對NVIDIA最新GPU、CPU和超級晶片的支援
- HPE Cray XD670 支援八個NVIDIA H200 NVL Tensor Core GPU，是大型語言模型建構者的理想選擇。
- 具備NVIDIA GH200 NVL2的HPE ProLiant DL384 Gen12伺服器非常適合使用較大模型或RAG的大型語言模型使用者。
- HPE ProLiant DL380a Gen12伺服器支援多達8個NVIDIA H200 NVL Tensor Core GPU，非常適合尋求靈活擴展 生成式AI工作負載的大型語言模型使用者。
- HPE將會及時支援NVIDIA GB200 NVL72/NVL2，以及新的NVIDIA Blackwell、NVIDIA Rubin和NVIDIA Vera架構。
HPE推出業界首款100%無風扇直接液冷系統架構
運行大規模AI工作負載的企業組織需要更有效率的冷卻解決方案。直接液冷是冷卻次世代AI系統最有效的方式，而HPE正是該技術的先驅。憑藉這項關鍵冷卻技術，HPE的系統在Green500全球最節能超級電腦排行榜前十名中佔了七個席位。
HPE發表的架構僅採用液冷技術，比市面上其他替代方案更具能源與成本效益。事實上，相較於傳統氣冷系統，這套直接液冷架構可降低90%的冷卻功耗。HPE在部署全球最大規模液冷IT環境的專業技術，以及長達數十年的市場領導地位使HPE處於優勢位置，得以持續掌握AI市場需求。
此系統架構建基於四大支柱：
- 支援八大元件的冷卻設計，涵蓋GPU、CPU、完整的刀鋒伺服器、本地儲存裝置、網路架構、機架／機櫃、pod／叢集，以及冷卻液分配單元（coolant distribution unit，CDU）的液冷技術。
- 高密度與高效能的系統設計，並透過嚴格的測試、監控軟體和現場服務，確保這些複雜的運算與冷卻系統能順利部署。
- 整合式網路架構設計，適用於大規模整合低成本與低功耗的連接。
- 採用開放式系統架構，客戶能靈活選擇適合的加速器。
此款100%無風扇直接液冷架構具備獨特優勢，相較於混合式直接液冷，使用此架構能讓刀鋒伺服器所需的冷卻功耗減少37%，進而降低電力成本、碳排放量，及資料中心的風扇噪音。此外，其可支援更高的伺服器機櫃密度，使占地面積能減少一半。